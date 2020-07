Pressemitteilung BoxID: 809308 (BNP Paribas Real Estate Holding GmbH)

E-Commerce-Unternehmen mietet 86.000 Quadratmeter im SEGRO Logistics Park Leipzig-Airport

Der größte Logistik-Deal des laufenden Jahres steht fest: Ein E-Commerce-Unternehmen sicherte sich im Rahmen einer Vorvermietung 86.000 Quadratmeter Fläche im SEGRO Logistics Park Leipzig-Airport. Das Areal in der Eichenallee in Kabelsketal soll 2021 fertiggestellt werden und bietet Platz für 165.000 Paletten und rund 600 Parkplätze. Das Gebäude wird darüber hinaus über einen Fitness- und Yogabereich sowie eine Dachterrasse verfügen. „Es handelt sich bei dieser Vorvermietung um die größte Built-to-suit-Entwicklung von SEGRO in Deutschland und verdeutlicht die Bedeutung von Leipzig als Logistikregion“, sagt Christopher Gigl, Development Manager bei SEGRO. Die Logistics & Industrial Advisory-Teams Leipzig und Dresden von BNP Paribas Real Estate vermittelten erfolgreich in produktiver Zusammenarbeit mit dem Mieter und Vermieter die Fläche.



Aktuell stehen im SEGRO Logistics Park Leipzig-Airport noch Erweiterungsflächen für weitere 19.000 Quadratmeter zur Verfügung. Der Standort liegt verkehrsgünstig zum Flughafen Leipzig/Halle und bietet über die Autobahnen A 9 und A 14 eine hervorragende Anbindung auch in Richtung Dresden, Halle und Kassel.



Über BNP Paribas in Deutschland



BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 5.300 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. www.bnpparibas.de





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (