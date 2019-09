Pressemitteilung BoxID: 765962 (b'mine hotels GmbH)

Architekturpreis für b'mine hotels beim Automotive Brand Contest 2019

Die b’mine hotels sind beim diesjährigen Automotive Brand Contest „Winner“ der Kategorie Architektur. Damit würdigt die Jury des Rats für Formgebung, noch vor Eröffnung des ersten Hauses in Düsseldorf, das herausragende Marken- und Produktdesign der neuen Hotelgruppe. Die Gesamtgestaltung der Außen- und Innenräume verantwortet das renommierte Berliner Büro neikes Architekturen. Der Preis wird am 10. September 2019 im Rahmen der Internationalen Automobil Ausstellung in Frankfurt, bei einer exklusiven Gala mit Gästen aus Wirtschaft, Kultur, Design und Medien übergeben.



Die neuen und innovativen b’mine hotels überzeugten die Jury mit einzigartigen Elementen wie den CarLiften, die die Fahrzeuge der Gäste auf private CarLoggien bringen, und prägend für die Fassade und inneren Strukturen des Hauses sind. Das durchdachte Zusammenspiel aus Farbe, Licht, Material und Kunst schafft den Gästen ein sinnliches Raumerlebnis - ein „Zuhause auf Zeit“.



Die Eröffnung des ersten b’mine hotels in Düsseldorf steht kurz bevor und schon findet das europaweit einzigartige Hotelkonzept der neuen Hotelgruppe Anerkennung bei Design-Experten. In Zusammenarbeit mit dem Architekten Dieter Neikes, Inhaber von neikes Architekturen, und Johannes Kauka, Geschäftsführer der Carloft Development GmbH und Patentinhaber der in den Hotels integrierten CarLifte, ist ein vollkommen neues Hotelprojekt entwickelt und realisiert worden.



Matthias Beinlich, Geschäftsführer der b’mine hotels GmbH, zeigt sich über die internationale Anerkennung erfreut. „Der Award ehrt uns sehr und bestätigt die Einzigartigkeit unseres b’mine Konzeptes. Neben der Architektur und den CarLiften ist dieses von einer modernen Digitalisierungsstrategie und einer trendigen Gastronomie- und Barkultur geprägt.“



Über den Automotive Brand Award



Der Automotive Brand Contest ist der einzige neutrale, internationale Designwettbewerb für Unternehmen der Automobilwirtschaft und deren Zulieferindustrie sowie Design-, Kommunikations- und Markenagenturen und hat sich zu einem der weltweit wichtigsten Branchenwettbewerbe entwickelt. Mit dem Award werden herausragende Produkt- und Kommunikationsdesigns prämiert. Dabei liegt der Fokus auf der ganzheitlichen und konsistenten Inszenierung der Marke über alle Medien und Produkte hinweg.



Initiator und Veranstalter des Automotive Brand Contest ist der Rat für Formgebung. Er zählt zu den weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design und Marke.



Weitere Informationen zum Unternehmen:

Homepage: www.bmine.de

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bminehotels

XING: www.xing.com/companies/bminehotels

Facebook: www.facebook.com/bminehotels

Instagram: www.instagram.com/bminehotels

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (