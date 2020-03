Pressemitteilung BoxID: 789366 (Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa)

Regionalität und griechische Tradition auf Kreta

Vom Kaffee-Service bis zum Strandtuch - im Blue Palace Resort & Spa tauchen Gäste dank ausgewählter griechischer Accessoires noch tiefer in das kulturelle Erbe des Landes ein

Regionale Produkte sind in vielen Hotelküchen mittlerweile fest verankert, um Gästen die einheimischen Aromen und Gewürze näherzubringen. Das Blue Palace Resort & Spa auf Kreta geht hier noch einen Schritt weiter, denn im gesamten Resort finden Urlauber kleine Accessoires und Produkte lokaler, griechischer Künstler – viele davon wurden sogar exklusiv für das Resort entworfen. So möchte das Blue Palace Resort & Spa, das sich im Besitz zweier Schwestern befindet, nicht nur einheimische Designer stärken und die eigene Identität fördern, sondern seine Gäste noch tiefer in das kretische Lebensgefühl und seine Geschichte eintauchen lassen – und wer möchte findet gleich noch ein authentisches Urlaubsmitbringsel.



Handbemaltes Porzellan von Themis Z



Normalerweise gestaltet die griechische Designerin Themis Zouganeli aus Athen Geschirr, Schmuck und Accessoires für weltbekannte Marken wie Dior Maison oder Altelier Swarowski. Inspiriert durch den Namen des Blue Palace Resort & Spa sowie die kristallblauen Farben der griechischen Ägäis, kreierte die renommierte Athenerin jetzt auch ein individuelles Porzellangeschirr für das Frühstücksrestaurant The Haven. Die handbemalten Teller und Tassen überzeugen durch klare Linien, geometrische Muster und versprühen durch das frische Blau einen maritimen Luxus – da lässt sich das Frühstück gleich noch ein bisschen stilvoller genießen.



Handgefertigte Stickereien von Postfolk



Die farbenfrohen und traditionellen Stickereien stehen in Griechenland für Glück, Kreativität und Lebensfreude – und genau davon hat sich die einheimische Künstlerin Maria-Olga Vlachou für ihr Modelabel Postfolk inspirieren lassen. Jedes traditionelle Stickmuster wurde Pixel für Pixel modern interpretiert und so sind bunte Strand-, Bade- und Poolhandtücher entstanden, die die Gegenwart unterstreichen – ohne die griechische Tradition zu vergessen. Eine speziell für das Blue Palace Resort & Spa kreierte Kollektion an Strandtüchern sorgt für mediterrane Urlaubsstimmung im Resort.



Handgegossene Kerzen von Waks Candles



Den typischen Salzwasser-Geruch der griechischen Ägäis konservieren und mit nach Hause nehmen? Mit den handgemachten Kerzen von „Waks Candles“ ist das möglich, denn der Duft „Salzwasser“ riecht genauso: Nach Sommer, Sonne und salzigem Meerwasser. Gegossen in stilvolle Keramikvasen der griechischen Designerin Christina Morali sind die Kerzen ein echter Hingucker und verleihen dem Blue Palace Resort & Spa eine sanfte, von griechischen Erinnerungen inspirierte Duftnote.

