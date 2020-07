Pressemitteilung BoxID: 808846 (bloomon Deutschland GmbH)

Pünktlich zum internationalen Tag der Freundschaft: Neue Geschenke von bloomon

Sie haben Lust einen besonderen Menschen zu überraschen? Der Online-Florist bloomon launcht passend zum internationalen Tag der Freundschaft am 30. Juli zwei neue Geschenk-Optionen in seinem Online-Shop, zusätzlich zum Blumen-Bouquet Abo-Service. Sorgfältig zusammengestellt aus den schönsten Blumen der Saison, kann man die Blumen inklusive persönlicher Grußkarte als Aufmerksamkeit verschicken.



Der internationale Tag der Freundschaft wurde übrigens im April 2011 durch die Vollversammlung der UN ausgerufen um an die Bedeutung von Freundschaft zwischen Menschen, Kulturen und Ländern zu erinnern.



NEU: Geschenk-Bouquet in Small



Ab sofort lassen sich die frischen Bouquets erstmalig ohne Account bestellen, als Überraschung oder Geschenk an sich selbst. Das Geschenk-Bouquet Small besteht aus einer Vielfalt an besonderen Blumen der Saison. Es wird in einem eleganten Karton verpackt und inklusive Grußkarte, sowie Sendungsverfolgung innerhalb weniger Tage geliefert.

Ähnlich wie bei den originalen bloomon Sträußen wechselt das Design des Geschenkbouquets regelmäßig, bleibt aber immer eine Überraschung.



Das Geschenk-Bouquet Small gibt es einzeln (29,95€ inkl. Versand) oder im Set mit exklusiver Vase (zzgl. 9,95€) unter www.bloomon.de.



NEU: Flowergram 'Pink Melange'



Rittersporn, Kängurublume, Craspedia und viele mehr: Das neue Flowergram 'Pink Melange' bringt die Farben eines Sommerabends nach Hause. Die Lieferung erfolgt sicher verpackt und inklusive Sendungsverfolgung direkt in den Briefkasten.



Exklusive Designs, für jede JahreszeitIm Gegensatz zu bloomon's sonst frischen Blumenbouquets stellt der Online-Florist ein modernes Arrangement vor, das aus fein selektierten, saisonalen Trockenblumen besteht. Es passt in den Briefkasten, wird sicher verpackt und ohne Folie geliefert.



Mit dabei befindet sich ein in den Niederlanden gefertigtes Holzplateau, um die getrockneten Blumen entsprechend zu präsentieren. Optional kann eine persönliche Karte für die oder den Beschenkte*n hinzugefügt werden. Ab sofort im Online Shop auf www.bloomon.de erhältlich.



Das bloomon Flowergram (22,95€ inkl. Versand) ist unter www.bloomon.de/order/gifting erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (