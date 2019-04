Pressemitteilung BoxID: 746350 (Blanke GmbH & Co. KG)

Knowhow von Nord bis Süd

Blanke-Vertrieb erneut verstärkt

Praxisnahe und innovative Produkte in Verbindung mit persönlicher und kompetenter Beratung direkt vor Ort, das ist das Erfolgsgeheimnis des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten Blanke Systems GmbH & Co. KG. Erneut hat

Blanke deshalb neben zahlreichen Produktneuerungen sein Fachberater-Team verstärkt.



Seit Februar 2019 überzeugt der kaufmännische Fachwirt Eugen Klat Fachhändler, Fliesenleger und Bauträger vom Mehrwert durch den Einsatz von Blanke-Zubehörprodukten. Seit mehr als 10 Jahren im Vertrieb und Verkauf, die letzten fünf Jahren bei einem großen Fliesenfachhandel, ist für Eugen Klat die Region von Hamburg über Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern alles andere als Neuland. Viele seiner über die Jahre gewonnen Kontakte wird er nutzen, um auch durch gezielte technische Beratung die Blanke-Produkte noch stärker am Markt zu etablieren.



Im Großraum München sowie in Südostbayern bis zur Grenze zu Österreich und bis nach Regensburg verstärkt Daniel Fridgen seit März 2019 das Team des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten Blanke. Der gelernte Kaufmann für den Groß- und Einzelhandel wechselte nach seiner Ausbildung und ersten Erfahrungen bei einem familiengeführten Fliesenfachhandel ins Verkaufsmanagement des Unternehmens. Regelmäßige Besuche von Fachhändlern, Fliesenlegern und Bauträgern, technische Beratung sowie der Verkauf von Blanke Fliesenzubehörsystemen gehören damit zu den gewohnten Aufgaben des 24-jährigen Vertriebsprofis.



Mit der Erweiterung des Blanke-Fachberater-Teams inklusive persönlicher Vor-Ort-Betreuung wird die Marke Blanke insbesondere im Norden und Süden der Republik immer stärker etabliert. Auch kommt man bei Blanke mit dem Ausbau des Vertriebsteams dem gestiegenen Interesse an praxisnahen Systemlösungen aus dem Hause Blanke nach.





