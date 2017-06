Roland Küpfer neu in der BKW Konzernleitung

Die BKW AG hat mit Roland Küpfer einen neuen Leiter für den Geschäftsbereich Netze gewählt. Der 59-jährige Berner übernimmt die Leitung per 1. August 2017. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Topmanagement von börsenkotierten, internationalen Unternehmen wird Roland Küpfer den Transformationsprozess der BKW aktiv unterstützen.







«Die BKW ist eine traditionsreiche Firma, die sich rasant und wirkungsvoll auf eine erfolgreiche Zukunft ausrichtet. Es ist für mich eine grosse Ehre, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen dazu beitragen zu können», sagt Roland Küpfer. Er ersetzt Christophe Bossel, der die BKW verlässt.







Der neue Leiter des Geschäftsbereichs Netze bei der BKW verfügt über breite Führungserfahrung in verschiedenen Technologiefirmen. Er war CEO der Cicor Group, Mitglied der Geschäftsleitung der ASCOM Security Communication und Executive Vice President der Schaffner Gruppe sowie Geschäftsführer der Haag-Streit AG. In den vergangenen vier Jahren hat Küpfer bei der Technologiefirma Multiple Dimensions AG den Ausbau des Geschäfts vorangetrieben.







Roland Küpfer ist Elektro- und Informatikingenieur, verfügt über einen MBA sowie einen Doktortitel in Ökonomie.





BKW Energie AG

Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt über 6'000 Mitarbeitende. Dank ihrem Netzwerk von Firmen und Kompetenzen bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende Gesamtlösungen an. So plant, baut und betreibt sie Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private sowie die öffentliche Hand und bietet digitale Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Das Portfolio der BKW Gruppe reicht heute von der Planung und Beratung im Engineering für Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte über integrierte Angebote im Bereich der Gebäudetechnik bis zum Bau, Service und Unterhalt von Energie-, Telekommunikations-, Verkehrs-, und Wassernetzen.



Die Namenaktien der BKW AG sind an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sowie an der BX Berne eXchange kotiert.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren