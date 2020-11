Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland e. V. (BSD) und die VIACTIV Krankenkasse erweitern ihre Premiumpartnerschaft. Künftig unterstützt die VIACTIV auch Rodlerin Julia Taubitz sowie die Nachwuchssportler*innen des Skeleton-Teams.



Wenn die Athlet*innen des BSD am 20. November die neue Weltcup-Saison in Sigulda starten, erhöht die VIACTIV Krankenkasse als Premiumpartner dieser rasanten Sportarten ihre Präsenz auf dem Eis. Künftig wirbt sie nicht nur als Gesundheitspartner der deutschen Skeleton-Nationalmannschaft und auf den Bobs von Kim Kalicki, Stephanie Schneider und Johannes Lochner. Mit Beginn der Saison 2020/21 verleiht Julia Taubitz auch im Rodeln der VIACTIV ein Gesicht. Auf und neben dem Eis fördert die bundesweite Kasse auch die Leistungen der Nachwuchssportler*innen des Skeleton-Teams.



„Die mentale Einstellung und Fokussierung auf ein Rennen ist enorm wichtig“, betont Julia Taubitz, Was zähle sei ein freier Kopf, die Konzentration auf Schwerpunkte und ein stimmiges Umfeld, so die Spitzensportlerin.



„Im Bob- Skeleton- und Rodelsport finden sich viele Werte, die auch unsere tägliche Arbeit bei der VIACTIV Krankenkasse leiten“, sagt Tom Fröhlich, Geschäftsbereichsleiter Markt. „Gerade die jetzige Situation erschwert es nicht nur den Athlet*innen, ihre mentale Stärke zu bewahren. Das gilt auch für uns und unsere Versicherten. Deshalb sind wir froh, mit frischen Ideen zur Unterstützung beitragen zu können.“ Zum Beispiel bietet die VIACTIV neu und exklusiv das YOUMECO Sport-Mentalcoaching an.



Schließlich zählt auch für die VIACTIV ein hohes Maß an Professionalität, leidenschaftlicher Einsatz und der Wille, das bestmögliche Ergebnis für ihre Versicherten zu erreichen.



Bob & Skeleton-Termine Saison 2020/21



https://www.bsd-portal.de/sport/skeleton/termine/



Rennrodeln Termine Saison 2020/21



https://www.bsd-portal.de/sport/rennrodeln/termine/

