Vom Schritt in die Selbstständigkeit versprechen sich viele Menschen neue berufliche Chancen, wirtschaftlichen Erfolg und persönliche Erfüllung. Damit das Gründungsvorhaben gelingt, ist ein gut durchdachtes Unternehmenskonzept notwendig. Im Seminar „Gründungswissen kompakt" können sich Existenzgründerinnen und -gründer im Unternehmensservice Bremerhaven mit den zentralen Gründungsthemen vertraut machen. Im Unternehmensservice Bremerhaven gibt es kompakte Informationen an fünf Abenden: vom 27. bis 29. März sowie am 3. und 4. April 2017 jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr im Gebäude der Handelskammer in Bremerhaven (Friedrich-Ebert-Straße 6).



Die Module befassen sich mit den Themen Gründungsvoraussetzungen, Businessplan und Finanzierung, Buchführung und Steuern, Marketing, Kundenkommunikation sowie Versicherungen. Das Seminar kostet 50 Euro pro Teilnehmerin beziehungsweise Teilnehmer. Ausführliche Informationen zum Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter www.handelskammer-bremen.de/....



Organisiert wird das Kompaktseminar von den Partnern des Unternehmensservice Bremerhaven: der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven, der B.E.G.IN-Gründungsleitstelle – angesiedelt bei der RKW Bremen GmbH und der BIS Wirtschaftsförderung Bremerhaven sowie dem Career Service Center der Hochschule Bremerhaven.



Weitere Informationen für die Presse:



Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven

Annekathrin Gut, Telefon 0421/3637-248, gut@handelskammer-bremen.de



BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH

Uwe Kiupel, Telefon 0471/ 94646-330, kiupel@bis-bremerhaven.de



RKW Bremen GmbH

Tania Neubauer, Telefon 0421/323464-20, neubauer@rkw-bremen.de

