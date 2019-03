Pressemitteilung BoxID: 745112 (Bioland e.V.)

"Lerne mit Bioland" - Einfach und spielerisch den Biolandbau entdecken

Bioland stellt erstmals Bildungsmaterialien zu den Themen Getreide und Kartoffel vor

Deutschlands führender Verband für ökologischen Landbau hat erstmals Bildungsmaterialien veröffentlicht. Die ersten beiden Ausgaben der kompakt gestalteten Materialien der Reihe „Lerne mit Bioland“ beschäftigen sich mit den Themen Getreide und Kartoffel. Die Unterlagen richten sich an alle, die mit Schülern der Altersstufen sechs bis zwölf Jahren einfach und verständlich landwirtschaftliche Themen des Biolandbaus entdecken möchten.



Lehrer können damit auf Informationen zur Frucht und zum Anbau sowie auf ergänzende Arbeitsblätter und Spiele zurückgreifen. Die Schüler können in kleinen Versuchen im wörtlichen Sinne lernen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Auch Landwirte erhalten Ideen, wie sie die Themen im Rahmen bauernhofpädagogischer Angebote vermitteln können.



„Wissen ist die Voraussetzung für verantwortungsvolles Handeln. Wir von Bioland möchten dies fördern, indem wir Kinder für Umwelt und Natur begeistern“, so Jan Plagge, Präsident Bioland e.V. „Mit dieser Arbeitsmappe möchten wir junge Menschen dabei unterstützen, den Wert von Lebensmitteln zu verstehen. Das ist der Grundstein für einen ressourcenschonenden Konsum und den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren, Pflanzen und unserer Umwelt.“



„Lerne mit Bioland“ – Die Kartoffel



Wie wird eine Kartoffel angebaut? Wie kommt die Kartoffel vom Acker auf meinen Teller? Ist Kartoffel gleich Kartoffel? Und wie kann ich sie selber anbauen? Diese und weitere Themen werden in den Bildungsmaterialien vermittelt. Neben kurz gehaltenen Hintergrundinformationen über die biologisch angebaute Kartoffel enthält die Arbeitsmappe theoretische und praktische Einheiten, die sowohl im Unterricht als auch auf einem Bauernhof umgesetzt werden können.



„Lerne mit Bioland“ – Das Getreide



Getreidepflanzen liefern uns die Grundlage für einen Großteil unserer Ernährung. Das Brot kommt vom Bäcker und die Nudeln aus dem Supermarkt. Dass Brot, Kuchen, Nudeln, Grießbrei und Haferflocken alle einen gemeinsamen Ursprung als Getreide auf dem Feld haben, ist manchen jedoch nicht bewusst. Welche Getreideformen gibt es? Wie werden sie angebaut und was kann man alles daraus machen? Die Bioland-Lernmaterialien geben Aufschluss darüber und vermitteln leicht verständlich, was Getreide ausmacht und wie dieses später auf dem Teller landet.



Die Bildungsmaterialien stehen ab sofort zum kostenlosen Download auf der Bioland-Website zur Verfügung. Weitere Unterlagen sind in Planung.

