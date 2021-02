Eine Tierhaltungs-Messe ohne Anschauen und Anfassen – aufgrund der Corona-Pandemie muss die EuroTier in diesem Jahr ungewöhnliche Wege beschreiten. 2021 komplett virtuell, bietet die Fachmesse jedoch vom 09.-12. Februar wie gewohnt Möglichkeiten zum Austausch.



Auch Bioland ist digital dabei. Für Umstellungsinteressierte und weitere Teilnehmer bietet Deutschlands führender Anbauverband umfassende Informationen zur Haltung von Hennen, Schweinen und Rindern nach ökologischem Standard.



„Auch ohne den direkten Austausch vor Ort möchten wir nah an den Landwirtinnen und Landwirten sein“, betont Harald Rasch, Leiter Beratung Norddeutschland bei Bioland. „Während allen Veranstaltungstagen stehen die Bioland-Beraterinnen und -Berater für persönliche Beratungstermine zur Verfügung.“ Die Termine können nach dem Kauf eines Tickets unter www.eurotier.com vereinbart werden.



Die Weltleitmesse für Tierhaltung bietet ein umfassendes Angebot rund um die moderne Tierhaltung und Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Bioland plant drei Veranstaltungen, wobei neben der Tierhaltung an sich auch wirtschaftliche Aspekte beachtet werden.



Bioland auf der EuroTier 2021:



09.02.2021 09:00

Wirtschaftlichkeit der ökologischen Milchviehhaltung

Veranstalter: Bioland e.V.



10.02.2021 10:30

(Öko2Huhn) Entwicklung eines Zweinutzungshuhns

Veranstalter: BÖLN, Bioland e.V.



10.02.2021 14:00

Hofläden wirtschaftlich führen

Veranstalter: DLG e.V.



Journalisten und Blogger können sich vorab akkreditieren unter https://www.eurotier.com/de/presse/akkreditierung



Die digitale Messeplattform ist erreichbar unter https://eurotier.digital.dlg.org/

