Das Konzept der neuen Luxus Apartments von R6 Tegernsee hat ein Momentum: exklusive Hideaway Homes so exquisit wie die Präsidentensuite eines Top Hotels und mit so viel Privatsphäre wie es sonst nur das eigene Zuhause bietet. Abgestimmt mit einer Vielzahl an Services, die das naturnahe Landleben in Distanz zu den Toren Münchens noch sicherer machen.



Private Domizile auf Zeit(geist-Niveau)



Kaum Berührung mit anderen Gästen, kontaktfreier Check-In und keine Gemeinschaftsräumlichkeiten – all diese Vorteile beflügeln aktuell die Nachfrage nach privaten und exklusiven Unterkünften. So sind die neun luxuriösen Apartments von R6 Tegernsee, die erst im Juli 2020 eröffneten, mehr als Ferienwohnungen. Es sind private Domizile auf Zeit - ob kürzer oder länger - mit viel Liebe zum Detail, mit durchdachten, offenen Räumlichkeiten und besonderem Concierge Service wie einem Einkaufsdienst während des Aufenthalts und der Bestückung des Kühlschranks nach individuellen Wünschen vor Anreise.



Die Premium Apartments im Bio-Design-Bau von 105 m2 - 135 m2 Wohnfläche mit zwei bis drei Schlafzimmern sind jeweils mit privater Terrasse oder Balkonen mit Panoramablick in das Tegernseer Tal oder die Bergwelt ausgestattet. Gäste, die auf Restaurantbesuche verzichten möchten, profitieren von der vollausgestatten Küche mit hochwertigen Miele-Geräten. Auf Wunsch zaubert dort auch ein privater Koch das Dinner-Menü.



Große Esstische, Boxspringbetten, Möbel aus der Manufaktur, edle Stoffe und Textilien, große Lounge-Sofas, eine Tiefgarage und Personenaufzug für komplette Barrierefreiheit sind weitere Annehmlichkeiten von R6 Tegernsee. In ihrem Design sind die Apartments hell, modern und dennoch naturverbunden mit Altholzelementen gestaltet, die das positive Raumklima enorm steigern. Als Besonderheit verzaubert jedes Apartment seine Gäste in einer eigenen Farbwelt durch ausgesuchte Textilien, Accessoires und Wandbilder.



Luxury Hideaway Home Office

Mit R6 ist genau das Feriendomizil am Tegernsee entstanden, das in aktueller Lage unbezahlbar scheint. Ein Home away from Home in naturverbundener Landschaft, wenn gewünscht, ganz privat und ohne Kontakt zur Außenwelt - ganz autark und nah an der Natur. Und zugleich mit passendem Equipment für das perfekte Home Office mit starkem 1 GB WLAN. Die ruhige Winterlandschaft vor der Haustüre wartet auf die ganze Familie und streichelt die Seele während der Home Office Pausen durch Waldbaden, Bergwanderungen und Seespaziergänge. Das Home Entertainment auf Anfrage mit Playstation für die Kinder ist das i-Tüpfelchen.



Preis: ab 300 EUR pro Nacht zzgl. Endreinigung in Höhe von 250 EUR sowie Kurtaxe

