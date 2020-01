Pressemitteilung BoxID: 783782 (Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V.)

Roadshow Meine Zukunft: "Chefinnen im Handwerk"

Viele Berufe im Handwerk und im MINT-Bereich gelten traditionell als Männer-domäne. Aktuell erfolgen nur 15 Prozent der Gründungen im technischen Bereich durch Frauen. Die große Vielfalt der technischen Handwerksberufe ist viel zu wenig bekannt, obwohl gerade diese angehenden Handwerks-Chefinnen - z. B. als Kfz-Mechatronikerin oder Feinwerkmechanikerin - gute Karrierechancen haben. Weibliche Vorbilder sind hier noch selten. An dieser Stelle setzt die Roadshow an.



Um auf die Chancen für angehende "Chefinnen im Handwerk" sichtbar zu machen haben das Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V., die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die bundesweite Gründerinnenagentur (bga) die Roadshow nach Jena geholt.



Die interaktive Ausstellung portraitiert sechs Handwerks-Chefinnen in unterschiedlichen Gewerken, die ihre Freude an der handwerklichen Tätigkeit und der selbstbestimmten Arbeit zeigen. Als weibliche Vorbilder geben sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag und machen deutlich, wie aussichtsreich und vielseitig eine selbständige Erwerbstätigkeit mit und ohne Migrationshintergrund im Handwerk sein kann.



Die Roadshow gastiert vom 30.01.-14.02.2020 im Foyer der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Carl-Zeiß-Straße 3, 07743 Jena.



Sie ist montags bis samstags von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

