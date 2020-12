Nachdem 2017 vier Bildungswerke der Wirtschaft zum ersten Mal mit dem Gütesiegel Grundbildung für den Arbeitsplatz ausgezeichnet wurden, ging es Anfang November 2020 in die zweite Runde: Die Bildungswerke aus Niedersachsen, Hessen, Thüringen und Baden-Württemberg konnten im Rezertifizierungsverfahren erneut die Qualität in der Umsetzung passgenauer und auf den betrieblichen Bedarf abgestimmte niedrigschwellige Weiterbildungsangebote beweisen.



Prof. Dr. Axel Plünnecke, als Jurymitglied und Vertreter des Instituts der deutschen Wirtschaft, gratulierte den Bildungswerken – wegen Corona per Videoübertragung – zu ihren Zertifikaten: „Mit dem Gütesiegel wird den Unternehmen und Teilnehmenden erneut eine hohe Qualität in diesem Weiterbildungssegment garantiert. Dass die Grundbildungsangebote konsequent auf die arbeitsplatzbezogenen Anforderungen der Unternehmen ausgerichtet sind und die individuellen beruflichen Belange der Teilnehmenden berücksichtigen, sind nur einige Kriterien, die sie für diese Auszeichnung erfüllen.“



Das Gütesiegel Grundbildung für den Arbeitsplatz wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Bildungswerke der Deutschen Wirtschaft ADBW e. V. gemeinsam im Projekt AlphaGrund entwickelt. Förderer ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bedingung für die Bewerbung ist die Zertifizierung der Bildungswerke nach einem in Deutschland anerkannten Qualitätsmanagement-System. Das Gütesiegel hat eine Gültigkeit von drei Jahren und wird voraussichtlich im nächsten Jahr für die Bildungswerke der Wirtschaft erneut ausgeschrieben.



ADBW – Netzwerk der Bildungswerke der Wirtschaft



In der Arbeitsgemeinschaft der Bildungswerke der Deutschen Wirtschaft (ADBW) haben sich die Bildungswerke der Landesvereinigungen der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände aller deutschen Bundesländer zusammengeschlossen. Hier werden länderübergreifende Angebote und Veranstaltungen koordiniert. Somit dient die ADBW der gegenseitigen Information und widmet sich der Kontaktpflege zu Institutionen und Organisationen auf Bundesebene. www.adbw.org

