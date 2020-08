Pressemitteilung BoxID: 809794 (FLYER AG)

FLYER Neuheiten für die Saison 2021: Traumbikes für jeden E-Biker von retro über urban bis sportlich

Ein E-Mountainbike für den harten Enduro-Einsatz, ein dynamisches S-Pedelec, ein Familienbike mit Kinderanhänger und ein E-Bike speziell gebaut für grosse und schwere Fahrer sind die Highlights bei FLYER für die Saison 2021. Ausserdem wird das 25 Jahre Jubiläum der Marke mit einem limitierten Sondermodell im Retrolook gefeiert. Ein Vierteljahrhundert nach der Lancierung des ersten FLYER präsentiert der Schweizer E-Bike Pionier ein Feuerwerk an Neuheiten.



Dynamisch und stilvoll unterwegs: S-Pedelec FLYER Upstreet6



Mit dem neuen Upstreet6 präsentiert FLYER ein urbanes E-Bike, mit dem sich Fahrer stressfrei und flexibel durch Rushhour und Verkehrschaos bewegen - und das mit Stil. Der Hochleistungs-Nabenmotor sorgt mit bis zu 825 Watt Spitzenleistung für ein kraftvolles Dahingleiten. Dynamik vermittelt das Upstreet6 auch im Erscheinungsbild mit einer klaren Linienführung und schönen Detaillösungen, wie das perfekt in den Vorbau integrierte FIT D1 Display. Der vollintegrierte FLYER FIB Akku sorgt mit einer Kapazität von 810 Wh für eine sehr hohe Reichweite - ideal für Pendler mit längerem Arbeitsweg.



Das FLYER Upstreet6 (Rahmen «Gents» in der Farbe Black Gloss) ist ab Herbst 2020 im FLYER Fachhandel erhältlich. UVP: EURO 4’999,00.



Speed und Performance im extremen Gelände: FLYER E-Enduro Uproc6



Das neue Uproc6 ist das perfekte Spassgerät – abfahrtsorientiert und potent. Es überzeugt mit dem aufwändig konstruierten Vollcarbon-Rahmen und vielen technischen Finessen. Das Viergelenk-Fahrwerk mit 160 mm Federweg, grossdimensionierten Lagerpunkten und spezifisch abgestimmtem Dämpfer vereint ein sensibles Ansprechverhalten mit bestem Support und den Reserven eines Downhill-Bikes. Die Kombination von 29 Zoll Vorder- und 27,5 Zoll Hinterrad sowie die progressive Rahmengeometrie garantieren erstklassige Fahrperformance auf anspruchsvollen Trails. Der Bosch Performance Line CX Motor liefert mit bis zu 340 % Unterstützung, 85 Nm Drehmoment und High-End-Sensorik äusserst dynamische Unterstützung für ein aussergewöhnliches Fahrerlebnis im Uphill Flow und speziell auch im Downhill.



Das FLYER Uproc6 ist ab September 2020 in drei Ausstattungs- und Farbvarianten im ausgewählten Fachhandel erhältlich (UVP ab EURO 6'999,00).



Alles, was die Familie braucht: FLYER Gotour3



Der Clou bei diesem Familienbike sind die vielfältigen Transportmöglichkeiten, die den Wocheneinkauf, den Ausflug mit Picknick-Korb oder den Einsatz als Taxi für Kind und Kegel ermöglichen. Das Gotour3 ist mit besonders stabilen Komponenten ausgestattet und besitzt dadurch ein erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht von 180kg. Der robuste Frontgepäckträger ist fester Bestandteil des Rahmens und trägt Lasten bis zu 10kg. Der integrierte, für Kindersitze geeignete Gepäckträger gestattet eine Ladung von 27kg. Durch flexible Grösseneinstellung und mit dem neuen FLYER Kinderanhänger wird das Gotour3 zum perfekten Familientransporter.



Das FLYER Gotour3 (Rahmen Comfort) ist ab Frühjahr 2021 im Fachhandel erhältlich (UVP EURO 4’499.00).



Komfort mit perfekter Ergonomie für grosse und schwere Fahrer: FLYER Upstreet3



Das FLYER Upstreet3 ist mit besonders stabilen Komponenten ausgestattet und für ein Gesamtgewicht bis zu 180 kg freigegeben. Mit den zusätzlichen Rahmengrössen XXL und XXXL finden hochgewachsene E-Biker mit einer Körpergrösse bis 2,15 m das ideale E-Bike für einen breiten Einsatz im Alltag und in der Freizeit.



Erhältlich in zwei Rahmenformen (Gents und Comfort) ab Herbst 2020 im FLYER Fachhandel (UVP ab EURO 4’499.00).



Exklusives Schmuckstück zum 25 Jahre Jubiläum der Marke



Das FLYER Upstreet5 Anniversary Edition fällt auf: Edle Optik mit einer Sonderlackierung im Retrolook und neueste Technologie wie elektronische Nabenschaltung von Rohloff, hochwertiges Farbdisplay und kräftiger Panasonic GX Ultimate Motor sind die Glanzpunkte der Anniversary Edition.



Das FLYER Upstreet5 Anniversary Edition ist ab sofort im FLYER Fachhandel erhältlich (Rahmen Comfort oder Gents, UVP EURO 7’499,-).





