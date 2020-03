Pressemitteilung BoxID: 790627 (BIKEEXCHANGE DE VERTRIEBS GMBH)

Mitchelton-SCOTT, Zwift und BikeExchange starten die "BikeExchange Where the World Rides Series"

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entscheidung, sich aufgrund der Ausbreitung des COVID-19 Virus aus allen Rennen zurückzuziehen, hat Mitchelton-SCOTT die „BikeExchange Where the World Rides Series“ ins Leben gerufen, bei der das Team und seine Fans über die Zwift-Plattform fahren, racen und interagieren können.



Die „BikeExchange Where the World Rides Series“ soll die Fahrer und das Teampersonal auch während der Zeit abseits offizieller Rennen fit halten und den Radsportfans eine einzigartige Gelegenheit bieten, mit ihren Lieblingsstars zu fahren und mit ihnen zu interagieren. Nach dem Eröffnungsevent, den Homage Gravel Ride, bei dem über 1.300 Fans die 30 Mitchelton-SCOTT Profis auf Zwift begleiteten, hat Mitchelton-SCOTT im Zuge der innovativen „BikeExchange Where the World Rides Series“ 16 weitere virtuelle Rennen und Events geplant.



Die Events bieten den Fans erneut die Möglichkeit, neben Fahrern der Mitchelton-SCOTT-Mannschaften der Männer und Frauen zu fahren und mit ihnen zu interagieren, beginnend mit der Tour of Watopia Stage 1, die von Michael Hepburn geleitet wird.



Der Vuelta a España-Sieger von 2018, Simon Yates, und die zweifache neuseeländische Zeitfahrmeisterin Georgia Williams werden mit ihren „Pace and Race“ zwei weitere Events anführen, die von Zwift und auf der Mitchelton-SCOTT-Facebook-Seite live übertragen werden.



Fans haben außerdem die Möglichkeit, an einem „Pro Workout“ teilzunehmen, während sie zusammen mit den Profis in Workouts trainieren, die von den Trainern des Teams entworfen wurden. Die australische Straßenrennmeisterin Amanda Spratt und der jüngste Etappensieger der Vuelta a Andalucia, Jack Haig, werden ebenfalls Events leiten und zusammen mit den Fans die Mountain Goat Challenge bestreiten.



Die Fans haben nicht nur die Möglichkeit, mit den Profis von Mitchelton-SCOTT zu fahren, sondern sie haben auch die Möglichkeit, einen Startplatz für ein Rennen in Teams mit den Profis bei einem exklusiven Wettbewerb zu gewinnen.



Einzelheiten darüber, wie man an all diesen Fahrten teilnehmen kann, werden in den kommenden Tagen auf BikeExchange und dessen Social Media-Kanälen rund um den Globus sowie den verschiedenen Social Media-Kanälen von Mitchelton-SCOTT bekannt gegeben.





