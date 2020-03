Pressemitteilung BoxID: 789179 (Bielefeld Marketing GmbH)

Saisonstart für den Bielefelder Abendmarkt

Feierabend-Treffpunkt donnerstags auf dem Klosterplatz ab 2. April 2020

Den Wochenmarkt-Einkauf erledigen, dabei mit Freunden ein Glas Wein trinken und chillige Live-Musik genießen – das ist der Bielefelder Abendmarkt. Am Donnerstag, 2. April 2020, ist die Winterpause auf dem Klosterplatz beendet und der Abendmarkt startet in seine sechste Saison. Längst ist er donnerstags der Feierabend-Treffpunkt vieler Menschen geworden, die rund um die Bielefelder Altstadt leben und arbeiten.



Als Marktorganisator holt Bielefeld Marketing wieder Händler mit dem Fokus auf hochwertigen und regionalen Lebensmitteln auf den Klosterplatz. Anliegende Gastronomen ergänzen den Abendmarkt-Mix und bieten ein abwechslungsreiches Angebot an ihren Ständen. Ab Mai spielen zudem unter anderem Singer-Songwriter kleine Live-Konzerte auf dem Platz.



Der Bielefelder Abendmarkt startet donnerstags immer um 16 Uhr. Bis 20 Uhr haben die Marktstände geöffnet. Die Wochenmarkt-Händler bieten ein Sortiment von Backwaren, Fisch und Käse über Dips und Aufstriche bis hin zu Blumen an. Bei den Gastronomen kann der Einkaufsbummel bis 21 Uhr ausklingen. Die Abendmarkt-Saison 2020 bietet insgesamt 25 Termine und endet am 24. September 2020.



Infos und alle Termine: www.bielefeld.jetzt/abendmarkt

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (