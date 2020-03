Pressemitteilung BoxID: 789365 (Bielefeld Marketing GmbH)

Mobilität bei La Strada erleben

Bielefelder Open-Air-Salon rund um Autos, Elektromobilität und Oldtimer vom 8. bis 10. Mai 2020 in der Altstadt

Mobile Inspirationen bei La Strada: Der Open-Air-Salon in der Bielefelder Altstadt vom 8. bis 10. Mai 2020 bietet den Besuchern viele Ideen rund um das Thema Mobilität. Wer sich über Möglichkeiten im Bereich Elektromobilität informieren möchte, ein neues Auto sucht oder einfach in einem schönen Fahrzeug Probe sitzen möchte, ist auf der La Strada genau richtig. Zum 22. Mal organisiert Bielefeld Marketing gemeinsam mit der Werbeagentur Eigenrauch & Partner den Mobilitäts-Salon unter freiem Himmel.



Rund 20 Bielefelder Autohändler und Anbieter präsentieren drei Tage lang ihre Modelle und Services in der gesamten Altstadt: Obernstraße, Niedernstraße, Niederwall und Alter Markt. Auf dem Klosterplatz geht es zurück in die Ära der Cadillacs, Pagoden und anderer Oldtimer. Bei „La Strada Classic“ treffen sich am 9. und 10. Mai Oldtimer-Liebhaber mit ihren Schätzen auf dem Klosterplatz.



Walk-Acts und Spielaktionen für Kinder runden das Programm bei La Strada ab. Der Open-Air-Salon hat am Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen: www.bielefeld.jetzt/lastrada

