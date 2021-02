Wer baut den schönsten, größten, fantasievollsten Schneemann Bielefelds? Oder Schneefrau? Oder Schnee-Leineweber? Schnee-Sparrenburg? Oder etwas ganz anderes? Bielefeld Marketing startet heute die 1. Bielefelder Schneemann-Meisterschaft.



Wenn Bielefeld schon mal im Schnee versinkt, lässt sich mit den ungewohnten weißen Massen wenigstens auch etwas Kreatives anstellen. Das Stadtmarketing hofft, dass auch viele Familien im #Flockdown an dieser kleinen Herausforderung ihren Spaß haben.



Hauptpreis: Familien-Picknick auf dem Sparrenburg-Turm



Das Stadtmarketing wählt die drei schönsten Motive aus. Zu gewinnen gibt's als Hauptpreis ein exklusives Familien-Picknick auf dem Turm der Sparrenburg. Bis zu fünf Familienmitglieder erleben ein tolles Privaterlebnis hoch oben auf dem Bielefelder Wahrzeichen, inklusive To-Go-Picknickkorb. Wichtig ist hier, dass die aktuelle Corona-Schutzverordnung eingehalten wird. Das bedeutet im Moment, dass die fünf Personen allesamt aus einem Hausstand kommen müssten.



Als zweiten und dritten Preis winkt frischer Wind für den Lockdown-Alltag. Bielefeld Marketing vergibt hier jeweils ein Bielefeld-Monopoly-Brettspiel. Der Klassiker kommt in der Leineweberstadt-Variante inklusive Sparrenburg, Olderdissen und Schüco-Arena daher.



Mitmachen unter #bielefeldschneemann



Bis Donnerstag, 11. Februar 2021 um 13 Uhr, können Beweisfotos vom eigenen Kunstwerk eingereicht werden. Um teilzunehmen, müssen die Bilder entweder auf der Social-Media-Plattform Instagram mit dem Hashtag #bielefeldschneemann geteilt werden. Oder es reicht eine einfache E-Mail samt Foto mit dem Betreff "Bielefeld-Schneemann" an kommunikation@bielefeld-marketing.de.



Die schönsten Fotos veröffentlicht Bielefeld Marketing natürlich auch auf dem Instagram-Kanal von Bielefeld JETZT sowie auf der Facebook-Seite von Bielefeld JETZT.



Alle Infos zur 1. Bielefelder Schneemann-Meisterschaft.

(lifePR) (