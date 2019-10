Pressemitteilung BoxID: 771372 (Bielefeld Marketing GmbH)

Campus Festival Bielefeld steigt am 18. Juni 2020

Tickets für Deutschlands größtes Campusfestival gibt's ab 4. November

Musikfans haben schon ein Date in Bielefeld für nächstes Jahr: Der Termin für das Campus Festival Bielefeld 2020 steht fest. Am 18. Juni 2020 geht’s auf dem Hochschulgelände wieder hoch her. Wie in den vergangenen Jahren werden mehr als 25 Bands, Künstlerinnen und Künstler bei Deutschlands größtem Campusfestival auftreten. 15.000 Besucherinnen und Besucher feierten bei der 5. Ausgabe in diesem Jahr eine ausgelassene und friedliche Open-Air-Party. Zu den Headlinern in den letzten Jahren gehörten Casper, Cro, Alligatoah, Annenmaykantereit und Fritz Kalkbrenner. Die ersten Namen für das CFB 2020 werden im Frühjahr veröffentlicht.



Tickets für das Festival kann man sich schon ab Montag, 4. November 2019, sichern. Die Kooperationspartner Bielefeld Marketing, Universität Bielefeld, Fachhochschule Bielefeld und Vibra Agency vertreten weiter die Haltung: ein erstklassiges Programm zum sehr fairen Preis. Reguläre Tickets kosten 29 Euro (inkl. Gebühren). Studierende, Schüler und Beschäftigte von Uni und FH können sich Tickets für 22 Euro (inkl. Gebühren) holen. Die nochmal ermäßigten Campus-Tickets für Studis von Uni und FH (17 Euro) kommen wie immer nach dem Start des Sommersemesters im Frühjahr in den Verkauf.



Die rabattierten 22-Euro-Tickets gibt’s ausschließlich in der Tourist-Information Bielefeld (Niederwall 23, Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr), im UniShop (zentrale Halle der Universität, Mo.+Di. 10-14 Uhr, Mi.-Fr. 12-16 Uhr) und in den Geschäftsstellen der Neuen Westfälischen. Die regulären Festivalkarten sind in allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.adticket.de erhältlich.



Mehr unter: www.campusfestival-bielefeld.de

