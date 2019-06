Pressemitteilung BoxID: 757135 (Bezirksverband Pfalz)

Ballonfahrt und Klosterlexikon-Gesamtausgabe zu gewinnen

Bezirksverband Pfalz beteiligt sich mit attraktivem Programm am Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler

Mit einem attraktiven Programm beteiligt sich der Bezirksverband Pfalz am 35. Rheinland-Pfalz-Tag, der vom 28. bis 30. Juni in Annweiler stattfindet. An allen drei Tagen kann man an seinem Stand an einem Preisrätsel teilnehmen, der auf der Meile „Rheinland-Pfalz regional“ in der Saarlandstraße am Übergang zur Zweibrückerstraße zu finden ist; vom Bahnhof sind es nur wenige Gehminuten dorthin. Am Stand angekommen, gilt es, Fragen zur Pfalz und ihrem Regionalverband richtig zu beantworten; eine Ballonfahrt für zwei Personen, eine fünfbändige Gesamtausgabe des kürzlich abgeschlossenen Pfälzischen Klosterlexikons sowie weitere Sachpreise sind zu gewinnen.



Auf 30 Metern Länge bieten eigene und mitgetragene Einrichtungen am Stand des Bezirksverbands Pfalz mit dem Titel „Vielfalt für die Pfalz“ ein attraktives und abwechslungsreiches Informations- und Unterhaltungsprogramm für große und kleine Besucherinnen und Besucher, das täglich wechselt. „Meisterhafte Handwerkskunst“ liefert beispielsweise die Meisterschule für Handwerker an allen drei Tagen; wer will, kann zu einer Fotosession kommen, für die das Historische Museum der Pfalz aus der Monroe-Ausstellung einen „Oscar“-Aufsteller mitgebracht hat; alle, die ihre Wurzeln ergründen wollen, können sonntags über das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde eine Suchanfrage stellen, die unter dem Motto „Auswanderungsgeschichte – Suche deine Vorfahren“ läuft. Die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) bringt am Freitagnachmittag Gläser und Säckchen, befüllt mit Saatgut, Futtermitteln und Bodenarten, sowie ein Mühlenfahrrad mit, auf dem jeder strampelnd sein Getreide fürs Müsli mahlen kann, und das Hofgut Neumühle verkauft von Freitag bis Sonntag Spezialitäten vom Schaf und Rind und punktet beim jungen Publikum mit „Kinderspaß – Lernort Bauernhof“. Eine Nachhaltigkeitsrallye für alle Altersklassen führen das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und die Regioakademie am Samstag durch; ansonsten erhält man Auskunft über das größte zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland und sein spezielles Bildungsprogramm. Eine „Musikwerkstatt“, in der Kinder Instrumente basteln können, und mit Helium befüllte Luftballons runden das Angebot für die jüngsten Besucher des Rheinland-Pfalz-Tags ab.



Den krönenden Abschluss des Wochenendes bildet der traditionelle Festumzug am Sonntag um 12.30 Uhr, der zeitversetzt vom SWR übertragen wird. Eine Fußgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des Pfalztheaters, des Hambacher Schlosses, des Hornbacher Klostermuseums Historama, der Pfalzbibliothek und des Hofguts Neumühle zeigt als Zugnummer 26 Flagge für den Bezirksverband Pfalz. Auch eine Reihe historischer Persönlichkeiten, wie Liselotte von der Pfalz, sowie Luchs „Filou“ aus dem Pfälzerwald haben ihr Kommen angekündigt.



Eine Handvoll Einrichtungen, für die der Bezirksverband Pfalz zusammen mit anderen Verantwortung trägt, präsentiert sich (auch) an eigenen Ständen an unterschiedlichen Stellen von Annweiler, wie das Dynamikum, das Deutsche Schuhmuseum, das Hambacher Schloss, das Pfalzklinikum als Dienstleister für seelische Gesundheit sowie das Energieversorgungsunternehmen Pfalzwerke. Allgemeine Informationen zum Rheinland-Pfalz-Tag sind unter www.rlp-tag.de abrufbar, wie etwa zum Programm und Umzugsverlauf, aber auch zur An- und Abreise mit dem Zug beziehungsweise Auto, wofür Park-and-Ride-Parkplätze vor der Stadt mit Busshuttle zur Verfügung stehen.

