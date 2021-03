Es ist endlich wieder so weit: Die Kultur in Hamburg nimmt Fahrt auf und die meisten Museen öffnen Ihre Türen für die Besucher. So auch das Auswanderermuseum BallinStadt. Zusätzlich zur Dauerausstellung rund um die Geschichte der Migration, zeigt die BallinStadt in Kooperation mit dem Goethe Institut bis zum 18. April 2021 die Fotoausstellung „5x Deutschland in aller Welt“ von dem Hamburger Fotograf Jörg Müller. Die Ausstellung wird, nach vorheriger Station im Auswärtigen Amt in Berlin, jetzt das erste Mal in Hamburg, der Heimatstadt des Fotografen gezeigt. Sie ist eine aktuelle Bestandsaufnahme deutschen Lebens auf fünf Kontinenten.



Die Ausstellung porträtiert die Nachfahren von Auswanderern, die Deutschland in den letzten Jahrhunderten verlassen haben, in Litkowka, Russland; Oberwischau, Rumänien; Pomerode, Brasilien; Manitoba-Kolonie, Mexiko und der Region um Wartburg in Südafrika. In fünf sehr unterschiedlichen Weltregionen aufgenommen, vermitteln die Fotografien einen Eindruck davon, wie die Nachfahren der deutschen Auswanderer in ihrem heutigen Alltag die deutsche Kultur leben, deutsche Feste feiern, deutsche Gottesdienste abhalten und in der Schule die Sprache ihrer Vorfahren lernen.



Die Ausstellung ist im Eintrittspreis für die BallinStadt enthalten. Es gelten die aktuellen, allgemeinem Coronam-Hygienemaßnahmen. Für einen Besuch ist die Vorab-Buchung eines Tickets mit Zeitfenster erforderlich. Dieses gibt es im Onlineshop unter https://www.ballinstadt.de/online-tickets-kaufen/ zu kaufen. Alternativ sind Tickets telefonisch unter +49 (0)403197916-0 reservierbar.



Über das Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg

Das Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg wurde am 04. Juli 2007 eröffnet und konnte seitdem mehr als eine Million Besucher begrüßen. Nach einer Erweiterung der Ausstellung 2016 zeigt das Museum die Migrationsgeschichte der Menschen vom 16. Jahrhundert bis heute umfänglich aus Sicht der Aus- wie Einwanderungsländer mit allen Hindernissen, Wünschen und Träumen, die die Menschen auf ihrem Weg in eine neue Heimat begleiten. Ein besonderes Highlight der BallinStadt ist der kostenfrei zugängliche Familienforschungsbereich.

(lifePR) (