Pressemitteilung BoxID: 754569 (Berufsverband Deutscher Internisten e.V.)

Teamgedanke überzeugt!

Der Berufsverband Deutscher Internisten e.V. (BDI) begrüßt ausdrücklich das Programm des neuen Präsidenten der Bundesärztekammer (BÄK) hinzu mehr Kooperation mit den Berufsverbänden und wissenschaftlichen Gesellschaften.



„Wir gratulieren Dr. Klaus Reinhardt sowie seinen beiden Stellvertreterinnen Dr. Heidrun Gitter und Dr. Ellen Lundershausen herzlich zu ihrer Wahl“, so BDI-Präsident Prof. Hans Martin Hoffmeister.



Die massiven Eingriffe in die ärztliche Selbstverwaltung von Seiten des Gesetzgebers erfordern mehr denn je eine geschlossene Ärzteschaft. Dafür ist es notwendig, dass die Bundesärztekammer ihre Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden und wissenschaftlichen Gesellschaften weiter verbessert.



Prof. Hoffmeister ist sich sicher: „Der Abstimmungsprozess, den Klaus Reinhardt im Zuge der GOÄ-Novellierung angestoßen hat, ist genau der richtige Ansatz, um als Ärzteschaft geschlossen agieren zu können. Wir erhoffen uns von dem neuen Präsidium, dass dieser Weg konsequent weiter beschritten wird.“



Auch der Teamgedanke innerhalb des Präsidiums ist aus Sicht des BDI ein wichtiges Zeichen für die zukünftigen Führungsstil innerhalb der BÄK. Reinhardt, Lundershausen und Gitter hatten im Vorfeld des Ärztetages für sich als Team geworben. „Das scheint auch bei den Delegierten gut angekommen zu sein“, so Prof. Hoffmeister.



Den BDI freut besonders die starke internistische Kompetenz im neuen Präsidium. So wählte der 122. Deutsche Ärztetag die Internistin und BDI-Mitglied Dr. Susanne Johna (Rüdesheim) mit überwältigender Mehrheit erneut als weitere Ärztin ins Präsidium. Der Kardiologe Dr. Peter Bobbert (Berlin) überzeugte die Delegierten mit einer leidenschaftlichen Vorstellungsrede und komplettiert das Präsidium als weiterer Arzt.



„Wir sind davon überzeugt, dass das neue Team das politische Profil der BÄK schärfen und neue Impulse setzen wird. Der BDI steht für eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit bereit“, erklärt Prof. Hoffmeister.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (