Pressemitteilung BoxID: 797898 (Berner Bauern Verband)

Wir säen für die Zukunft und sagen Merci

Sonnenblumen-Aktion

Bedingt durch die Coronakrise erleiden viele Betriebe und Privatpersonen finanzielle Einbussen. Wir wollen nach vorne schauen und jetzt für die Zukunft säen! Der Berner Bauern Verband lanciert, zusammen mit Agrisano Regionalstelle Bern und Eric Schweizer AG mit Sitz in Thun die Aktion „Wir säen für die Zukunft und sagen Merci“.



Den Mitgliedern des Berner Bauern Verbandes werden in den nächsten Tagen Bio-Sonnenblumensamen zugeschickt, welche sie an den Wegrändern säen können. Diese Sonnenblumenreihen sollen im Sommer in erster Linie Vorbeigehende erfreuen und Zuversicht wecken. Die Berner Bäuerinnen und Bauern sagen mit den Sonnenblumen MERCI.



Wir bedanken uns bei der Gesellschaft für die Solidarität und Wertschätzung während und nach der Krise. Und sie sind ein Zeichen dafür, dass die Berner Landwirtschaft auch zukünftig nachhaltig Nahrungsmittel produziert und zur Natur Sorge trägt.

