Der Regierungsrat wählt Kevin Koch zum neuen Direktor des INFORAMA Rütti, Zollikofen

Der Regierungsrat wählte, unter Einbezug des Schulrates, Kevin Koch zum Nachfolger von Markus Wildisen als Direktor des INFORAMA. Koch leitet seit August 2019 den Fachbereich Berufsmaturität und ist Mitglied der Geschäftsleitung des INFORAMA.



Der Berner Bauern Verband gratuliert Kevin Koch herzlich zur Wahl als neuer Direktor und stellt mit Genugtuung fest, dass die Nachfolge für Wildisen, welcher Ruhe und Stabilität ins Inforama brachte, rechtzeitig in Angriff genommen werden konnte.



Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen sowie anstehende Projekte fordern eine gestandene Persönlichkeit mit Führungskompetenz und viel Fingerspitzengefühl. Eine zeitgemässe Ausbildung an den Inforama‐Standorten ist für die Berner Landwirtschaft und ihre Zukunfts‐ Perspektiven wichtig und unabdingbar. Kevin Koch hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft der Uni Bern und ein Lehrerdiplom Sekundarstufe II der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Stellvertretender Direktor des INFORAMA bleibt Kaspar Grünig.



Der Berner Bauern Verband freut sich auf eine gute und zielgerichtete Zusammenarbeit.

