Pressemitteilung BoxID: 804019 (Berner Bauern Verband)

Barbara Lüthi-Kohler zur neuen Vizepräsidentin gewählt

Mitgliederversammlung BEBV

Aufgrund der ausserordentlichen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 wurde die Mit-gliederversammlung des Berner Bauern Verband nicht im üblichen Format, sondern auf elekt-ronischem Weg durchgeführt. Sämtliche Traktanden wurden angenommen und Barbara Lüthi-Kohler neu als Vizepräsidentin gewählt.



Das Stimm- und Wahlrecht konnte vom 8. bis 14. Juni ausgeübt werden – herzlichen Dank an alle, die von diesem Recht Gebrauch machten. Sämtliche Traktanden wurden angenommen und somit der Jahresbericht und die Jahresrechnung genehmigt sowie der Mitgliederbeitrag 2020 unverändert festgesetzt.



Wechsel im Vorstand



Neu wurde Heidi Glatthard, Schattenhalb als Vertretung des VBL für die zurück getretene Chris-tine Brügger und Adrian Hauert, Ersigen als Vertreter von Landwirtschaft Emmental in den Grossen Vorstand gewählt. Ebenfalls in den Grossen Vorstand gewählt wurde Monika Sommer als Nachfolgerin von Kathrin Schneider für die Bärner Bio Bure.



Als Nachfolgerin von Christine Gerber wählten die Stimmberechtigten Barbara Lüthi-Kohler aus Burgdorf zur Vizepräsidentin. Sie ist seit 2009 im Grossen Vorstand des Berner Bauern Verband, wirkt im Vorstand des Verband Bernischer Landfrauenvereine VBL mit und ist Stadträtin in Burgdorf.



Der Berner Bauern Verband dankt den austretenden Vorstandsmitglieder für ihr Engagement und wünscht den neu gewählten viel Erfolg in ihrem Amt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (