Das, mit einem GRAMMY preisgekrönte, Künstler-/Produzentenduo The Chainsmokers hat gemeinsam mit Coldplay seine brandneue Single „Something Just Like This“ veröffentlicht. Nach vier Top 10 Billboard Hot 100 Hits hintereinander, (darunter die Rekord-Hit-Single „Closer“) wurde „Something Just Like This“ bei den Brit Awards von The Chainsmokers gemeinsam mit Coldplay in einem überraschenden Live-Auftritt erstmals vorgestellt.



The Chainsmokers haben jetzt auch den Termin für die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums mit dem Titel „Memories…Do Not Open“ verkündet. Das Album wird weltweit am 7. April erscheinen und kann jetzt bereits vorbestellt werden. Fans, die das Werk vorbestellen, erhalten Sofort-Downloads von “Something Just Like This” und von The Chainsmokers’ aktuellem Top-10-Radiohit „Paris“. Die offiziellen Videos der beiden Tracks haben bis heute mehr als 250 Millionen Aufrufe erreicht.



„Memories…Do Not Open“ wird außerdem 10 weitere brandneue, noch nie gehörte Tracks des Duos enthalten. Das Album wird sowohl digital als auch physisch erhältlich sein, einschließlich einer durchsichtigen Gold-Vinylplatte.



The Chainsmokers haben kürzlich ihre „Memories…Do Not Open“-Arenatour durch 40 nordamerikanische Städte angekündigt, die am 13. April in Miami, FL, beginnt und durch die größten Städte der USA und Kanadas führen wird, bevor sie ab Juni auch einige Termine in Europa spielen werden. So sind sie auch am 6. Juli 2017 beim Global Citizen Festival in Hamburg mit dabei. Auf der The Chainsmokers Nordamerika-Tour ist die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Sängerin Kiiara als Special Guest mit dabei.



THE CHAINSMOKERS

„Memories…Do Not Open“ (Album)

VÖ: 07. April 2017

Sony Music Germany / Columbia US



Album PreOrder Link:

https://memories.lnk.to/DoNotOpen



Album Spotify Pre-Save:

http://www.2lin.cc/memories



FOLLOW THE CHAINSMOKERS:

TheChainsmokers.com

facebook.com/thechainsmokers/

instagram.com/thechainsmokers/

twitter.com/thechainsmokers



Über The Chainsmokers



The Chainsmokers, bestehend aus Alex Pall und Drew Taggart, haben sich zu einer dominierenden musikalischen Kraft mit einem reichhaltigen Repertoire von Songs entwickelt und sind aktuell das heißeste junge Künstler- und Produzentenduo. Mit ihrem unverkennbaren Sound, der geschickt Indie, Progressive-House und Pop verbindet, haben ihre Original Tracks und Remixes weltweit die Charts angeführt. Im Laufe ihrer Entwicklung als Produzenten und Songwriter haben sie einige der größten Breakthru-Songs des Jahres gelandet. The Chainsmokers wurden mit einem GRAMMY Award und einem American Music Award gekürt und wurden für drei GRAMMY Awards, vier American Music Awards, zwei Billboard Music Awards, zwei Teen Choice Awards, zwei MTV Video Music Awards und elf iHeart Music Awards nominiert. Sie sind weltweit mit ihren eigenen Headline Shows und bei großen Festivals vor ausverkauftem Publikum aufgetreten, darunter bei SXSW, Ultra und Coachella sowie bei den Brit Awards 2017, den American Music Awards 2016 und den MTV Video Music Awards 2016.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren