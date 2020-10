In Friedrichshain sind Aushänge aufgetaucht, in denen für morgigen Freitag ein Sperrmüll-Aktionstag der „Stadtreinigung Berlin (SBR)“ an­ge­kündigt wird. Die Mieterinnen und Mieter werden darin aufgefordert, bis Freitag Früh 07:00 Uhr, ihren Sperrmüll an den Straßenrand zu stellen. Die BSR stellt klar, dass diese Aushänge gefälscht sind. Sie bittet darum, dem falschen Aufruf keinesfalls Folge zu leisten und keinen Sperrmüll, Elektroschrott und Ähnliches an die Straße zu stellen. Ordnungsamt und Polizei sind über die gefälschten Aushänge informiert.



Es ist nicht auszuschließen, dass ähnliche falsche Aushänge oder Handzettel in anderen Bezirken ebenfalls vorkommen. Die BSR kündigt Sperrmüll-Aktionstage immer deutlich mehr als nur einen Tag vorher auf orangefarbenen Plakaten an. Bei Sperrmüll-Aktionstagen werden die Gegenstände nicht einfach an der Straße abgestellt, sondern müssen zu einem Sperrmüllfahrzeug der BSR an einem bestimmten Ort im Kiez gebracht werden.



Die BSR bietet einen günstigen Sperrmüll-Abholservice an, bei dem sie den Sperrmüll direkt aus den jeweiligen Wohnungen abholt. Kleine Sperrmüllmengen können auch unentgeltlich auf den 15 BSR-Recyclinghöfen abgegeben werden. Die illegale Entsorgung von Sperrmüll stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden.



Mehr Infos zum Thema Sperrmüll: http://www.bsr.de/9386.html

