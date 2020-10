Da die BSR am Dienstag bestreikt wird, verschieben sich die BSR-Abfuhrtermine für Hausmüll-, Bioabfall- und Wertstofftonnen in der gesamten Woche um einen Tag: Behälter mit regulärem Abfuhrtermin 20.10. (Dienstag) werden am 21.10. (Mittwoch) geleert. Behälter mit regulärem Abfuhrtermin 21.10. (Mittwoch) leert die BSR am 22.10. (Donnerstag) usw... Den Freitagstermin 23.10. fährt die BSR am Samstag 24.10. ab. Ab nächste Woche entleert die BSR dann wieder an den gewohnten Tagen.





Recyclinghöfe: Alle 15 Recyclinghöfe sind morgen ganztägig geschlossen. Die Annahme von Abfällen ist nicht möglich. Bitte Anlieferungen unbedingt auf andere Tage verschieben.

Sperrmüll-Abholservice: Sperrmüllabholungen finden morgen nicht statt. Termine, die für diesen Tag vereinbart waren, können leider nicht eingehalten werden. Die BSR setzt sich mit den betroffenen Kundinnen und Kunden in Verbindung, um Ersatztermine zu verabreden.

Mechanische Behandlungsanlagen Gradestraße (Selbstanlieferung von Sperrmüll und Hausmüll): Auch die Mechanischen Behandlungsanlagen sind am morgen den ganzen Tag geschlossen. Bitte Anlieferungen unbedingt auf andere Tage verschieben.







