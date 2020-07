Pressemitteilung BoxID: 808559 (Berliner Schulpate gGmbH)

Mehr Begeisterung für das Handwerk

„Ich wünsche mir, und es würde Berlin oder überhaupt dem Handwerk guttun, wenn die „alten Meister*innen“ aktiv darüber berichten würden, wie toll es ist, ein Handwerk zu beherrschen. Oder noch besser: Alte und junge Handwerksmeister*innen geben gemeinsam ihre Begeisterung für ihr Handwerk weiter“, sagt Dorothee Frankenstein, Ausbildungsleiterin bei mf Mercedöl GmbH, im Rahmen eines Interviews mit den Berliner Schulpaten.



Im Juni startete Berliner Schulpate mit Andreas Krebs, Geschäftsführer der Module-Spezial Gerüstbau GmbH, die Reihe „Botschafter*innen des Monats“. Im Juli sprach Dorothee Frankenstein über ihre persönlichen Beweggründe, warum sie sich für die frühe Entwicklung von Berufswünschen bei Kindern in Grundschulen einsetzt, wie das Familienunternehmen die ca. 30 Azubis unterstützt und weshalb sie die Ideen des Berliner Schulpaten teilt.

Berliner Schulpate begeht in diesem Jahr seinen sechsten Geburtstag und bedankt sich mit der Botschafter*innen-Aktion bei den vielen Berufspat*innen, die die Initiative engagiert mittragen und tatkräftig unterstützen und lädt sie ein, ihre Perspektive auf die frühe Nachwuchsförderung in Grundschulen mitzuteilen.

Das Interview mit Berliner Schulpate-Botschafterin Dorothee Frankenstein, Ausbildungsleiterin bei mf Merdedöl GmbH finden Sie hier: https://www.berliner-schulpate.de/news,



Über mf Merdedöl GmbH

Dorothee Frankenstein ist die Ausbildungsleiterin im Familienunternehmen. Seit fast 60 Jahren ist mf Mercedöl der zuverlässige Partner, wenn es um Sanitär, Heizung oder Klima in Berlin und Brandenburg geht. Das Unternehmen bietet Privatkunden, Hausverwaltungen und der Industrie ein breites Dienstleistungsspektrum. Von der Beratung bis zur Umsetzung, alles aus einer Hand.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mercedoel.de.

