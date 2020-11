„Du kannst alles, glaub´ an dich, bleib´ dran und sei mutig!“ In diesem Sinne motiviert Jessica Baschin Kinder in Grundschulen im Rahmen des Programms „Abenteuer Beruf“ von Berliner Schulpate.



Jessica Baschin, eine der wenigen Schornsteinfegermeisterinnen in Berlin, erzählt im Interview über ihren persönlichen beruflichen Werdegang und über ihre Motivation, warum sie es für wichtig und sinnvoll erachtet, schon in der Grundschule Kindern Berufe vorzustellen, gerade in Schulen mit schwierigem sozialen Umfeld. „Ich habe es mir als Kind gewünscht, in der Schule Berufe kennenzulernen“, erinnert sich Frau Baschin. „Das ist Grund genug für mich, bei Berliner Schulpate mitzumachen“, ergänzt sie.



Schon seit 1996 als Handwerkerin in der Welt der Handwerker unterwegs, hat sie verstanden, dass Handwerkerinnen vor allem lernen sollten, den Mund aufzumachen. Sie versteht sich als Fachfrau, die Sicherheit ins Haus bringt, während ihre Kunden sie gerne auch als Glücksbringerin sehen.



Berliner Schulpate führt, anlässlich seines 6. Geburtstags, Interviews mit engagierten Berufspat*innen durch. Sie berichten über ihre persönlichen Beweggründe, sich für die frühe Entwicklung von Berufswünschen bei Kindern in Grundschulen einzusetzen. Sie teilen die Grundidee, dass Berufsorientierung schon in der Grundschule beginnen sollte und nicht erst in der 8. oder 9. Klasse.



Lesen Sie das Interview mit Berliner Schulpate-Botschafterin Jessica Baschin, Schornsteinfegermeisterin, hier: https://www.berliner-schulpate.de/news.



Über Jessica Baschin, Schornsteinfegermeisterin

Jessica Baschin ist als Schornsteinfegermeisterin und Glücksbringerin unterwegs. Seit 1996 arbeitet sie als Schornsteinfegerin in Berlin, davon 20 Jahre in Berlin-Neukölln. 2005 legte sie ihre Meisterprüfung ab und seit 2007 ist sie geprüfte Gebäudeenergieberaterin. Aktuell hat sie einen Auszubildenden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://meine-schornsteinfegerin.de.

