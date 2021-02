Diese Art der Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen könnte sich auch in der Republik rumsprechen. Berlin könnte mit so einem Konzept Vorreiter sein. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es das so schon gibt“, sagt Michael Walter, Versicherungsexperte.



Michael Walter ist seit drei Jahren Berufspate bei Berliner Schulpate und stellt im Rahmen des Programms „Abenteuer Beruf“ Grundschulkindern den Beruf Versicherungskaufmann/-frau vor. Im Interview erzählt er, warum er es für wichtig und sinnvoll erachtet, schon in der Grundschule Kindern Berufe vorzustellen, auch gerade in Schulen, in denen viele Eltern Transferleistungen erhalten.



„Ich möchte den Kindern in erster Linie vermitteln, dass Arbeit zum Leben gehört und viel Freude bereiten kann“, betont Michael Walter. Dennoch nutzt er seine Kontakte zu den Schulen, um mit Schüler*innen der 9. und 10. Klassen ins Gespräch zu kommen, denn auch die Versicherungsbranche sucht Auszubildende. Im Interview entwickelte er die Idee einer garantierten Bewerbungsgesprächs-Vereinbarung zwischen Schulen/ Schüler*innen und Unternehmen.



Lesen Sie das Interview mit Berliner Schulpate-Botschafter Michael Walter, Versicherungsexperte, hier: https://www.berliner-schulpate.de/news.





Über Michael Walter

Michael Walter ist seit 2000 Prokurist bei der Feuersozietät Berlin Brandenburg, die zum Konzern Versicherungskammer Bayern gehört. Er ist Experte für Bürgschaftsversicherungen und für Insolvenzschutz von Altersteilzeit-Wertguthaben. Im Juni 2020 wurde er zum Präsidenten des Bundesverbandes der Assekuranzführungskräfte (VGA) gewählt.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.feuersozietaet.de.

