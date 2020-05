Pressemitteilung BoxID: 798467 (Berliner Effektengesellschaft AG)

BEG und Tradegate AG / Hauptversammlung 2020

In diesem Jahr ist nichts wie es immer ist und davon sind natürlich auch unsere diesjährigen Hauptversammlungen betroffen. Wir haben unter Berücksichtigung der derzeit geltenden verkürzten Einladungsfristen bis zum letzten Moment abgewartet, ob wir die Hauptversammlungen in der gewohnten Form am geplanten Termin in Berlin durchführen können und wären auch bereit gewesen, gewisse Einschränkungen hinsichtlich Abstand und sonstigen Maßnahmen in Kauf zu nehmen. Leider lässt sich aber nicht absehen, ob am 11. Juni eine Veranstaltung mit über 50 Teilnehmern erlaubt sein wird und ob unsere auswärtigen Aktionäre nach Berlin anreisen und übernachten könnten.



Da wir einige Beschlüsse auf den Hauptversammlungen z.B. zum Aktienrückkauf benötigen und unseren Aktionären auch die vielleicht eingeplante und angekündigte Dividende nicht unnötig lange vorenthalten wollen, haben wir uns gegen die rechtlich mögliche Verschiebung der Hauptversammlungen entschieden. Die Hauptversammlungen werden daher erstmalig und hoffentlich auch letztmalig im Rahmen der derzeit geltenden Sonderregelungen virtuell durchgeführt. Die entsprechenden Einladungen erhalten Sie demnächst im Rahmen der verkürzten Frist.



Um dem Informationsbedürfnis unserer Aktionäre gerecht zu werden, sind die Ausführungen des Vorstandes nach der Hauptversammlung auch auf unseren Webseiten einsehbar. Fragen die sich daraus ergeben, werden wir soweit es die Zeit erlaubt, möglichst zügig schriftlich oder telefonisch beantworten. Ansonsten bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns am 4. Dezember zu unserer traditionellen Aktionärsveranstaltung in Berlin gesund und munter wiedersehen.



Da in diesem Jahr einige Sondereffekte über unseren normalen Wachstumskurs hinaus aufgetreten sind, haben wir unsere Aktionäre zeitnah über die jeweils aktuelle Geschäftsentwicklung informiert.



Ich hoffe auf Ihr Verständnis und denke, dass wir im Sinne aller Beteiligten die richtige Entscheidung getroffen haben. Dass unser 20. Jubiläumsjahr von TRADEGATE ein ausgezeichnetes werden wird, wissen Sie alle bereits. Auf die sich mit der Pandemie ergebenden Einschränkungen hätten wir natürlich alle gern verzichtet.

