• Ab dem 25. Mai sind Reisen nach Berlin wieder möglich



• Mit dem „Bahnhit Deal Berlin“ spontan die Hauptstadt besuchen, Angebot inklusive gratis Städteticket Berlin WelcomeCard



• Gesundheit und Sicherheit der Gäste stehen in Berlin an erster Stelle



Ab dem 25. Mai sind Reisen nach Berlin wieder möglich und die deutsche Hauptstadt freut sich auf ihre Gäste. Mit dem „Bahnhit Deal Berlin“ der Stadt und Land Reisen GmbH reisen Besucher jetzt besonders günstig nach Berlin. Der „Bahnhit Deal Berlin“ ist ein besonderes Angebot. Das Reisepaket beinhaltet die An- und Abreise mit der Deutschen Bahn, Hotelübernachtungen inklusive Frühstück sowie jetzt gratis die Berlin WelcomeCard im Wert von 23 Euro pro Person. Die Berlin WelcomeCard ist das offizielle Städteticket von Berlin und bietet die Nutzung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt und mehr als 200 Rabattangebote bei Museen, Attraktionen und Restaurants.



Weitere Informationen zum „Bahnhit Deal Berlin“ und zur Buchung auf bahnhit.de und unter Tel. 030 - 25 00 24 45.



Gesundheit und Sicherheit der Gäste



Berliner Geschäfte, Museen und andere Einrichtungen sind seit 7. Mai bereits wieder geöffnet. Restaurants folgten ab dem 15. Mai, Hotels ab dem 25. Mai. Die Gesundheit und Sicherheit der Gäste stehen in Berlin an erster Stelle. Berliner Hotels, Restaurants, Museen und Attraktionen haben durchdachte Hygienekonzepte erarbeitet und machen damit einen Berlin-Besuch sicher. Die Deutsche Bahn hat außerdem am 19. Mai angekündigt, die Reinigungs- und Hygienemaßnahmen in den Zügen und auf den Bahnhöfen weiter zu intensivieren.



Informationen finden Sie tagesaktuell auf visitBerlin.de.

