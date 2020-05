Pressemitteilung BoxID: 798143 (Berlin Tourismus & Kongress GmbH)

Berlin freut sich auf seine Gäste

Ab dem 25. Mai 2020 ist Reisen wieder möglich. Berlin als größter Gastgeber des Landes empfängt wieder Gäste und freut sich auf seine Besucher.



„Endlich kann Berlin wieder das tun, was es am besten kann: Gäste willkommen heißen und ihnen eine gute Zeit bereiten“, sagt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin.



Hoffnung und Verantwortung heißen die Prämissen der Stunde. Die Gesundheit und Sicherheit der Gäste steht auch beim vorsichtigen Öffnen der Stadt an erster Stelle. Berliner Geschäfte, Museen und andere Einrichtungen sind heute bereits wieder geöffnet. Restaurants folgen ab dem 15. Mai, Hotels ab dem 25. Mai.



Welche Angebote geöffnet haben, finden Sie tagesaktuell auf visitBerlin.de.



Angebote der Berliner Museen sind hier gelistet.

