Sechs neue Mitglieder in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften gewählt

30.11.18

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat im Rahmen ihrer Gremiensitzungen zum Einsteintag 2018 folgende Wissenschaftler als Ordentliche Mitglieder neu in die Akademie gewählt:





Hans Jürgen Maier , Jg. 1960, Werkstoffkunde

Direktor des Instituts für Werkstoffkunde der Leibniz Universität Hannover

Technikwissenschaftliche Klasse

Philip Manow , Jg. 1963, Politikwissenschaft

Professor für Vergleichende Politische Ökonomie an der Universität Bremen

Sozialwissenschaftliche Klasse

Steffen Mau , Jg. 1968, Soziologie

Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin

Sozialwissenschaftliche Klasse

Isabel Schnabel , Jg. 1971, Volkswirtschaftslehre

Professorin für Finanzmarktökonomie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Sozialwissenschaftliche Klasse

Moritz Schularick , Jg. 1975, Wirtschaftswissenschaften

Professor für Makroökonomik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Sozialwissenschaftliche Klasse

Bernd Sturmfels , Jg. 1962, Mathematik

Direktor des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig; derzeit Einstein-Gastprofessor an der Technischen Universität Berlin

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse





Die neu gewählten Mitglieder erhalten im Rahmen der Festsitzung zum Einsteintag der Akademie am 30. November 2018 im Nikolaisaal Potsdam ihre Mitgliedsurkunden.

