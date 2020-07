Pressemitteilung BoxID: 806769 (Bergische Touren c/o Münsteraner Stadtrundfahrten GmbH)

Nur noch wenige freie Plätze in der Bergischen Runde

Während die für Sonntag, 12. Juli 2020, 16:00 Uhr geplante Stadtrundfahrt im Doppelstock-Cabriobus bereits ausverkauft ist, sind für die um 10:00 Uhr beginnende Rundfahrt durch das Bergische Land noch einige Plätze frei.



Die fünfstündige, geführte Tour führt über Wuppertal und Solingen durch das Bergische Land. An drei Stellen in Lennep, Schloss Burg und am Müngstener Brückenpark ist ein kurzer Ausstieg vorgesehen. Im Brückenpark gibt es einen gemeinsamen Imbiss, der bereits im Preis von 36 € p. P. enthalten ist. Start ist um 10:00 Uhr am Schützenplatz in der Remscheider Innenstadt, bei angesagt schönem Wetter fährt der Bus mit geöffnetem Dach.



Für die Fahrt ist eine Reservierung notwendig: https://bergische-touren.de/bergische-rundfahrt/ oder von 9 - 13 Uhr telefonisch unter 0201 – 857 95 60 70.

