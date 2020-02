Pressemitteilung BoxID: 785694 (bene-Arzneimittel GmbH)

Das Medizinprodukt tacholiquin® löst Schleim und hilft bei akuter Bronchitis

Schonende und effektive Schleimlösung

Bronchitis mit hartnäckigem Husten und verschleimten Atemwegen ist eine typische Begleiterscheinung eines grippalen Infektes. Die Inhalationslösung tacholiquin® von bene-Arzneimittel löst zähflüssigen Schleim durch Herabsetzen der Oberflächenspannung und trägt dazu bei, den Krankheitsverlauf zu verkürzen.



Eine Bronchitis ist eine Entzündung der Bronchien. In über 90 Prozent aller Fälle sind Viren Auslöser dieser Erkrankung. Meist sind die sogenannten Myxoviren, zu denen beispielsweise Influenza- oder Parainfluenzaviren zählen, für die Bronchitis verantwortlich. Im Zuge einer Erkältung befallen Viren in der Regel zunächst die Rachen- und Nasenschleimhäute. Von dort aus, also von den oberen Atemwegen, können sie in die unteren Atemwege und somit in die Bronchien wandern. Dieser Vorgang wird in der Medizin als Etagenwechsel bezeichnet. Siedeln sich Viren auf der Bronchialschleimhaut an, können sie Zellen schädigen und die Funktion der Flimmerhärchen blockieren oder zerstören. Durch die Flimmerhärchen werden unter anderem Schleim und Krankheitserreger aus den Bronchien in den Rachen befördert. Sind sie nur noch beschränkt funktionsfähig, sammelt sich der vermehrt produzierte Schleim an, und die Selbstreinigungsfunktion der Atemwege (mukoziliäre Clearance) wird gestört. Durch Husten versucht der Körper, den Schleim loszuwerden und die Reinigungsfunktion der Bronchien aufrechtzuerhalten. Deshalb entsteht bei einer Bronchitis ein quälender, hartnäckiger Husten, der von Brustschmerzen und Fieber begleitet werden kann.



Da Viren nicht auf Antibiotika reagieren, muss der natürliche Heilungsprozess unterstützt werden. Viel zu trinken und dem Körper die nötige Ruhe zu gönnen, ist Teil der Behandlung. Darüber hinaus muss der Schleim möglichst schnell und schonend gelöst werden, da der stetige Hustenreiz an den Kräften zehrt. Hinzu kommt: Schleim belastet nicht nur die Atemwege, sondern ist zugleich ein Nährboden für Keime, welche wiederum die Krankheit fördern. Ein Teufelskreis, der unbedingt durchbrochen werden muss.



Eine höchst wirksame Möglichkeit, den Schleim zu lösen, ist die Inhalation. Sie gehört zu den besonders verträglichen und risikoarmen Anwendungen in der Medizin. Effektiver als die Inhalation einer Kochsalzlösung ist eine Inhalation mit dem Schleimlöser tacholiquin®.



tacholiquin® enthält den Inhaltsstoff Tyloxapol. In einer Studie[1] des Universitätsklinikums Frankfurt konnten Mediziner nachweisen, dass die Inhalation mit Tyloxapol der Inhalation mit Kochsalzlösung zur Schleimreduzierung signifikant überlegen ist und dass der Inhaltsstoff entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Hinzu kommt: Tyloxapol wirkt rein physikalisch und hat keinerlei systemische Wirkung. Inhalationen mit tacholiquin® senken die Oberflächenspannung des Schleims, lösen viskoses und eingetrocknetes Sekret und sorgen für ein leichteres Abhusten.



Die richtige Anwendung von tacholiquin®



Bei akuten Verschleimungen der Atemwege wird empfohlen, mehrmals täglich zu inhalieren. Hierfür sind Düsen- oder Ultraschallvernebler notwendig, die Patienten im Bedarfsfall in der Apotheke ausleihen oder erwerben können. Für Kinder sind spezielle Geräte erhältlich, die einen besonders feinen Inhalationsnebel erzeugen, welcher bis in die unteren Atemwege - auch von kleinen Kindern - vor-dringen kann. Zudem zeichnen sich diese Inhalatoren durch kindgerechte kleine und ansprechende Atemmasken oder Aufsätze aus. tacholiquin® ist als Medizinprodukt in Form von Monodosen (10 x 5 ml) in der Apotheke erhältlich. Auf diese Weise schonend bekämpft, sollte eine akute Bronchitis in der Regel schnell und ohne weitere Folgen abheilen.



