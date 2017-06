BELGRAVIA & CO. berät den deutschen Energiedienstleister URBANA Energietechnik AG & Co. KG exklusiv bei der Veräußerung der Sparte "Technisches Gebäudemanagement"

BELGRAVIA & CO. hat den Hamburger Energiedienstleister URBANA Energietechnik AG & Co. KG („URBANA“, www.urbana.de) exklusiv bei der Veräußerung der URBANA TGM GmbH („TGM“) an die Berliner Palmetto Hygiene Technik GmbH („Palmetto“, www.palmetto.de) beraten.



TGM ist spezialisiert auf die Durchführung von Instandhaltungs-, Wartungs-, Stördienst- und Modernisierungsarbeiten für Immobilienverwaltungsgesellschaften. Diese Dienstleistungen werden aus den Standorten Berlin, Wiesbaden und Ludwigshafen auf Basis mehrjähriger Kundenverträge erbracht.



Palmetto ist ein führender Anbieter für Trinkwasserhygiene und zugehörige technische Dienstleistungen mit Sitz in Berlin. Mittlerweile hat Palmetto sein Portfolio um die Bereiche Abwasser-, Heizungs- und Lüftungstechnik erweitert. Durch die Akquisition der TGM ergänzt Palmetto sein Dienstleistungsportfolio um das technische Gebäudemanagement und kann fortan als integrierter Full-Service-Anbieter für seine Kunden tätig sein.



URBANA setzt als führender Energiedienstleister für die Planung, den Bau sowie den Betrieb effizienter Energieversorgungsanlagen mit der Veräußerung der URBANA TGM GmbH die Strategie der fortgesetzten Fokussierung auf das Kerngeschäft um.



Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.



BELGRAVIA & CO. agierte als exklusiver M&A-Berater für die URBANA Energietechnik AG & Co. KG auf dieser Transaktion.



Über URBANA Energietechnik AG & Co. KG.



Die URBANA Energietechnik ist seit Gründung der Vorgänger-Gesellschaften in 1964 ein starker Partner in Sachen wirtschaftliche und zukunftsweisende Energieversorgung für Wohnungswirtschaft, Industrie und Gewerbe. URBANA betreibt heute mehr als 1.100 Heizwerke und Heizzentralen, 54 BHKW, bis zu 700 MW Gesamtanschlussleistung und Fernwärmenetze von mehr als 110 km.



Über Palmetto Hygiene Technik GmbH



Palmetto ist seit mehr als sechs Jahren erfolgreich im Bereich Trinkwasserhygiene etabliert und hat sein Portfolio sukzessive um Abwasser-, Heizungs- und Lüftungstechnik erweitert. Mit dem Zukauf der URBANA TGM GmbH, wird der Ausbau des Haustechnik-Dienstleistungsportfolios weiterhin vervollständigt.

BELGRAVIA & CO. GmbH

BELGRAVIA & CO. ist eine unabhängige, international tätige und auf Mittelstandsmandate spezialisierte M&A- und Corporate Finance-Beratung mit hoher Strategiekompetenz und Büros in Köln und New York. BELGRAVIA & CO. berät Eigentümer, mittelständische Unternehmen und Konzerne sowie Beteiligungsgesellschaften mit persönlichem Einsatz, Sorgfalt und Kreativität entlang aller Phasen einer Transaktion - von der Festlegung der strategischen und finanziellen Zielsetzungen bis zum erfolgreichen Abschluss einer Transaktion. www.belgravia-co.com.









