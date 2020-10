Die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) hat Dirk Hänsgen als neues Mitglied in den Vorstand gewählt. Er rückt in das Gremium auf, nachdem Ralf Weltersbach nach zwölf Jahren nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stand. Dessen Amt als Vizepräsident übernimmt Ulrich Rau nach Wahl durch die Mitgliederversammlung.



Die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer e.V. (bdo) hat am 7. Oktober in Berlin erstmals Dirk Hänsgen in den Vorstand gewählt. Neu in das Amt als bdo-Vizepräsident wurde Ulrich Rau gewählt. Dr. Sandra Schnarrenberger und Klaus Schmidt wurden beide per Wahl in ihren jeweiligen Ämtern als bdo-Vizepräsidentin beziehungsweise als Vorstandsmitglied bestätigt. Alle Gewählten erhielten jeweils das volle Votum der Mitgliederversammlung bei jeweils einer Enthaltung.



Nicht mehr im Vorstand und als Vizepräsident aktiv ist Ralf Weltersbach, der sich nach zwölf Jahren im höchsten Gremium des Bundesverbands nicht mehr zur Wahl stellte und von bdo-Präsident Karl Hülsmann verabschiedet wurde. „Ich möchte Ralf Weltersbach meinen ganz herzlichen Dank für sein intensives und langjähriges Engagement im bdo aussprechen“, sagte Verbandspräsident Karl Hülsmann in Berlin. „Seine Arbeit für den Bundesverband geht insgesamt bis auf das Jahr 1981 zurück und führte letztlich zu seiner zwölf Jahre anhaltenden Tätigkeit im Vorstand bis hin zu den Aufgaben als Vizepräsident, die er neun Jahre lang übernahm. Das sind stolze Werte, die von einem tollen Einsatz für das Gewerbe zeugen. Ich sehe aber mit großer Zufriedenheit, dass mit Ulrich Rau ein sehr geschätzter Vorstandskollege das Amt als Vizepräsident übernimmt. Ich freue mich zudem auf die Zusammenarbeit mit Dirk Hänsgen, den ich stellvertretend für meine Kollegen im Vorstand begrüße. Allen beiden möchte ich zu ihrer Wahl mit jeweils deutlichem Votum gratulieren.“



Ulrich Rau leitet das Unternehmen Omnibus-Verkehr Aalen (OVA). Er ist Mitglied im Vorstand des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO) und gehört bereits seit Jahreswechsel 2016/2017 dem bdo-Vorstand an.



Dirk Hänsgen ist Geschäftsführer der GO.ON Gesellschaft für Bus- und Schienenverkehr mbH aus Bielefeld und Mitglied des Vorstands im Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmer (NWO).

