BCA AG: Vertriebseffizienz dank exklusiver PRIVATE INVESTING Online-Lösung

Eine neuerliche Verbesserung der Beratungseffizienz ermöglicht die BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) als hauseigene Bank innerhalb des BCA Konzerns mit ihrer aktuellen PRIVATE INVESTING Online-Investmentlösung. Demzufolge können Finanzmakler die erfolgreiche fondsgebundene Vermögensverwaltung jetzt auch als digitale Variante über ihre eigene Webseite anbieten. Zeit- sowie ortsunabhängig wählen Investmentkunden mit wenig Aufwand die gewünschte Vermögensanlage aus und eröffnen online das entsprechende Depot unterschriftsbefreit beziehungsweise inklusive Online-Legitimation.





Vor rund sieben Jahren hatte die BfV AG mit Sitz in Oberursel ihre fondsgebundene Vermögensverwaltung PRIVATE INVESTING initiiert. Seit diesem Zeitpunkt steht das Konzept als Synonym für ein, in allen Belangen MiFID-II-konformes wie performancestarkes, standardisiertes Angebot. „Allesamt Vorteile, die Maklerpartner der BCA AG ab sofort nun auch als onlinebasierte Investmentlösung ihren Kunden zur Verfügung stellen können. Hierbei verbindet die neueste Abwicklungshilfe die fachliche Kompetenz des Beraters mit der Möglichkeit der Prozessoptimierung durch verstärkt digitalen Einsatz“, so Dr. Frank Ulbricht, Vorstand BCA AG sowie BfV AG. Die PRIVATE INVESTING Vergütungsstruktur ändert sich für den Makler bei Nutzung der neuen digitalen Option im Vergleich zum bisherigen Beratungsweg selbstverständlich nicht. „Die neue Online-Lösung soll das bestehende Geschäftsmodell eines Maklers stärken und es nicht kannibalisieren“, unterstreicht Dr. Ulbricht.



Aus der gesamten Welt der bestehenden PRIVATE INVESTING Strategien kann sich ein Finanzmakler hierfür die für ihn stimmigen herausfiltern, die er im Rahmen der digitalen Vertriebsunterstützung auf seiner Webseite Bestandskunden wie neuen Interessenten anbieten möchte. Auf der Suche nach den richtigen Konzepten unterstützt die BfV AG an dieser Stelle mit fachlichem wie technischem Support und ermittelt – falls gewünscht – gemeinsam mit dem Makler passende PRIVATE INVESTING Strategiekombinationen. Der Clou: Sollten Vermittler bereits über eigene Anlagelösungen verfügen oder neue vermögensverwaltende Konzepte entwerfen wollen, lassen sich diese in Rücksprache mit der BfV AG als so genannte White-Label-Strategien zusätzlich online auflegen. So nutzen bereits heute zahlreiche BCA-Vermittler die Vorteile der White-Label-Lösungen innerhalb des PRIVATE INVESTING Konzepts und bieten ihren Kunden als Anlageberater das eigens konzipierte Anlageportfolio an. Advisor einer eigenen Strategie profitieren hier insbesondere vom deutlich geringeren administrativen Aufwand gegenüber der Einzelfondsberatung.



Endkunden wählen infolgedessen über die vom Makler zur Verfügung gestellte PRIVATE INVESTING Online-Lösung künftig zeit- und ortsunabhängig ihre bevorzugte vermögensverwaltende Variante aus. Eine Anlage ist dabei sowohl als Einmalanlage und/oder Sparplan möglich. Die komplette digitale Strecke wurde hierbei durch zahlreiche Eingabeerleichterungen anwenderfreundlich aufgebaut, um einerseits den Vermittlungsprozess möglichst effizient zu halten. Andererseits sorgen technische Bausteine im Hintergrund dafür, dass fehlerhafte Angaben (beispielhaft hinsichtlich Plausibilitätscheck) vermieden werden. Parallel hierzu werden dem Investmentkunden individuelle Beratungs- und Informationsunterlagen online zur Verfügung gestellt. Alsbald bieten zudem individualisierbare PDF- wie dynamische Web-Factsheets dem Interessenten ein interaktives Erlebnis.



Durch die onlinebasierte Bereitstellung reduziert sich folgerichtig belastender Bürokratie- und Verwaltungsaufwand für den Makler deutlich. Überdies macht Marc Sattler, Leiter Vermögensverwaltung PRIVATE INVESTING bei der BfV AG deutlich: „Vor dem Hintergrund, dass der Online-Abschluss rein per Klick – demnach ohne klassisch analoge oder digitale Unterschrift – und mittels Legitimation per Video-Ident-Verfahren erfolgt, ist die Effizienzsteigerung an dieser Stelle für den Finanzmakler enorm. Im Idealfall dauert der Prozess von Strategieauswahl bis zur Wertpapierdepoteröffnung gerade einmal 15 Minuten. Die entsprechende Transaktionsleistung ist optimalerweise bereits binnen 24 Stunden vollzogen, so dass innerhalb kürzester Zeit die im Depot gekauften Wertpapiere gesammelt und übersichtlich dargestellt sind.“ Abgerundet wird die neue Online-Lösung zudem durch ein mehrwertbehaftetes, automatisiertes Datenzusammenspiel zwischen onlinebasierter PRIVATE INVESTING Variante und hauseigener Investmentsoftware DIVA. Im Ergebnis ist hierdurch eine rechtsichere Beratungsdokumentation im Sinne des Maklerpartners gewährleistet.

BCA AG

Die 1985 gegründete BCA AG mit Sitz in Oberursel im Taunus ist einer der größten Maklerpools in Deutschland. Dem Maklerpool sind derzeit rund 9.300 unabhängige Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister angeschlossen. Ihnen bietet die BCA AG einen kompletten Service, der alles beinhaltet, was freie Finanzvermittler für ihre tägliche Arbeit benötigen. Dazu zählen unter anderem eine umfassende Vertriebs- und Organisationsunterstützung, die elektronische Beratungs- und Abwicklungsplattform BCA Business plus sowie das Regionalmarketingportal Marketing plus inklusive BCA Websitemanager. Im Investmentbereich können die freien Finanzvermittler bei der BCA auf über 8.000 Investmentfonds zugreifen. Dazu stellt die BCA AG umfassende Informationen wie Kapitalmarktanalysen, Researchmaterial zu einzelnen Fonds und die BCA TopFonds-Listen zur Verfügung. Außerdem unterstützt die BCA die unabhängigen Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister mit ihrer innovativen Investmentsoftware DIVA. Im Versicherungsbereich bedient die BCA AG alle Sparten von der Standardversicherung für den Haushalt über die Altersvorsorge bis hin zu umfassenden Deckungskonzepten im Bereich Gewerbeversicherung einschließlich bAV und bKV. Versicherungsvergleichsrechner oder das Empfehlungstool BCA Tipp runden das Angebot ab. Zudem bietet das Unternehmen ein eigenes Deckungskonzept für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Vermittler an. Der Konzernumsatz der BCA AG betrug im Geschäftsjahr 2017 rund 52,6 Millionen Euro, das Eigenkapital lag bei 7,3 Millionen Euro. Zur BCA-Gruppe gehören zudem die Wertpapierhandelsbank BfV Bank für Vermögen AG mit einem flexiblen Haftungsdachkonzept und der hauseigenen Fondsvermögensverwaltung Private Investing sowie die Carat Fonds Service AG.

