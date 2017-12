B&B HOTELS eröffnet zweites Haus in Dortmund: Portfolio wächst somit weiter auf 97 Hotels in ganz Deutschland

Neueröffnung im Ruhrgebiet: Heute eröffnete das B&B Hotel Dortmund-City. Das Hotel mit 118 Zimmern befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Die facettenreiche Stadt ist nicht nur ein idealer Tagungs- und Kongressstandort, sondern verfügt auch über ein ausgezeichnetes Freizeit- und Kulturangebot – und lockt somit jährlich eine Vielzahl an Geschäftsreisende und auch Touristen an.







Dortmund ist mit seinem Hauptbahnhof und Flughafen der wichtigste Verkehrsknoten im östlichen Ruhrgebiet. Internationale Bekanntheit genießt Dortmund durch den Fußballverein Borussia Dortmund mit seiner Heimspielstätte Signal Iduna Park, dem früheren Westfalenstadion. Weitere Anziehungspunkte und Wahrzeichen der Stadt sind außerdem das Brauereimuseum, das Deutsche Fußballmuseum, der Westenhellweg als meist frequentierte Einkaufsstraße Deutschlands und der Phoenix-See. Nur 500 Meter von der Innenstadt entfernt liegt das B&B Hotel Dortmund-City am Burgwall. Das neueröffnete Haus bietet kostenfreies WLAN und Sky-TV auf allen Zimmern sowie kostenlose Parkplätze und unkomplizierte Stornierungsbedingungen. Einzelzimmer sind bereits ab 56 Euro, Doppelzimmer ab 66 Euro und Familienzimmer für bis zu vier Personen ab 86 Euro die Nacht buchbar.



Hotelmanagerin Caroline Gomoluch hat für die Gäste schon einen Tipp parat: „Unser Haus eröffnet passend zur Vorweihnachtszeit. Dann verwandelt sich die Dortmunder Innenstadt in ein stimmungsvolles Lichtermeer mit liebevoll dekorierten Hütten. Bekannt ist unser Weihnachtsmarkt vor allem wegen des größten Weihnachtsbaumes, der mit seinen 45 Metern und 48.000 Lichtern alle anderen in Deutschland überragt – und das schon seit über zehn Jahren. Ein Besuch ist auf jeden Fall absolut lohnenswert.“



Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH: „Wir freuen uns nun ein weiteres Haus in so einer vielseitigen Großstadt wie Dortmund zu eröffnen. Somit bauen wir unsere Präsenz im Ruhrgebiet noch weiter aus.“



Eröffnung 01.12.2017

Anzahl Zimmer 118

Anzahl Betten 194

Management Caroline Gomoluch, CaGo Management GmbH

Postanschrift Burgwall 5, 44135 Dortmund

Buchung Tel.: +49 (0) 231 5898997-0

Fax: +49 (0) 231 5898997-9

E-Mail: dortmund-city@hotelbb.com

Internet: www.hotelbb.de/de/dortmund-city

B&B HOTELS GmbH

Die B&B HOTELS GmbH ist eine Tochter der französischen Kette Groupe B&B Hôtels mit über 400 Hotels in Europa. In Deutschland wird B&B HOTELS in diesem Jahr bereits das 100. Hotel eröffnen. Derzeit bietet B&B HOTELS mit 97 Hotels mehr als 9.900 Gästezimmer in ganz Deutschland. Die finanzstarke Gruppe - Mehrheitseigner ist das Private Equity-Unternehmen PAI Partners - setzt auf Wachstum: In der Planung und Umsetzung sind für die nächsten Jahre 15 bis 20 Hoteleröffnungen pro Jahr an verschiedenen Standorten in Deutschland - ab 2018 auch in Österreich. Weitere B&B Hotels befinden sich aktuell in Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Marokko, Tschechien und Brasilien. Auf der EXPO REAL 2017 in München wird B&B HOTELS zum dritten Mal zum "Most Wanted Investment Partner" von der TREUGAST Solutions Group gekürt. Weitere Informationen unter www.hotelbb.de

