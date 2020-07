Pressemitteilung BoxID: 805792 (B&B HOTELS GmbH)

B&B HOTELS zertifiziert erste Hotels nach neuen Hygienestandards

Safety for everyone

Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen: Die B&B Hotels Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart Airport/Messe haben als erste der deutschlandweit insgesamt 128 B&B Hotels den Zertifizierungsprozess durch den unabhängigen Labordienstleister SYNLAB erfolgreich durchlaufen. Im Rahmen der seit Mai bestehenden Kooperation wurden bereits in allen B&B Hotels die gemeinsam erarbeiteten Hygienestandards umgesetzt. Sukzessive erfolgt nun die offizielle Zertifizierung aller Standorte durch den Spezialisten SYNLAB.



Nachvollziehbare und zertifizierte Hygiene gewinnt für Reisende immer mehr an Bedeutung. Das erweiterte Hygienekonzept, welches die bereits bestehenden Sauberkeits- und Hygienestandards ergänzt, wird anhand einer umfangreichen Checkliste durch den Dienstleister SYNLAB geprüft und dient als Grundlage für die erfolgreiche Zertifizierung. Die Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben wird in allen Bereichen des jeweiligen Hotels geprüft, darunter die Hotelzimmer, Sanitärbereiche, öffentlichen Bereiche wie auch die Personalräume. Während der Begehung werden Abklatschproben von Oberflächen, wie beispielsweise Handläufen oder Aufzugpanels, zur Reinigungs- und Desinfektionskontrolle entnommen und im Anschluss im SYNLAB-Labor ausgewertet. Auch regelmäßige unangekündigte Folgeprüfungen gehören zur Kooperation und sichern langfristig den gewohnt hohen Standard von B&B HOTELS.



Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe bei B&B HOTELS, zur Zertifizierung: „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gäste hat für uns oberste Priorität. Wir möchten den höchstmöglichen Hygienestandard bieten und lassen dafür im Laufe des Jahres jedes unserer Hotels zertifizieren. So erfüllen wir nicht nur die Vorgaben, sondern übertreffen diese sogar.“



Neben den erweiterten Hygienestandards setzt die Budget-Hotelgruppe auf bereits vorhandene Lösungen. In den B&B Hotels ist es bereits seit längerem möglich, kontaktlos ein- und auszuchecken. Dank der Online-Buchung über die Webseite oder App lässt sich der Kontakt für die Gäste auf ein Minimum reduzieren. Zusätzlich können sie an allen Standorten das Angebot des Frühstücks To Go nutzen.



B&B HOTELS steht seit jeher für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis im Budget-Segment. Mit der Zertifizierung erweitert B&B HOTELS sein Markenversprechen und bietet unabhängig zertifizierte Hygiene in allen Hotels an.



Weitere Informationen unter www.hotelbb.com



ÜBER SYNLAB



Die SYNLAB Gruppe ist der führende Anbieter von Labordienstleistungen in Europa. Das Unternehmen bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und die pharmazeutische Industrie an. Aufgrund höchster Service-Standards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Gesundheitsbranche. Auch für die Bereiche Tiermedizin und Umwelt werden vielfältige Laboranalysen erstellt. SYNLAB ist in über 40 Ländern auf vier Kontinenten aktiv und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Zum Erfolg der Unternehmensgruppe tragen täglich über 20.000 Mitarbeiter bei. Pro Jahr führt SYNLAB rund 500 Millionen Analysen durch und erwirtschaftet dabei einen Umsatz von 2,0 Mrd. Euro.

