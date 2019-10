Pressemitteilung BoxID: 772873 (B&B Automobiltechnik GmbH)

B&B Grand Cherokee Trackhawk - bis 588 kW / 800 PS / 985 Nm

Seit über 35 Jahren optimiert der Siegener Tuner B&B Automobiltechnik ( www.bb-automobiltechnik.de – Tel. 0271-30323-0 ) hochwertige Fahrzeuge.

Für den neuen Grand Cherokee Trackhawk wurde aktuell ein umfangreiches Tuning Programm fertig gestellt, dass die Motorleistung in der Top Version von 710 PS / 868 Nm auf 800 PS und 985 Nm erhöht. Der Beschleunigungswert von 0 auf 100 km/h reduziert sich auf 3,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf über 300 km/h.



Das 2-stufige Motorenprogramm beginnt in Stufe 1 (ab EUR 1.498.-) mit einer Modifizierung der elektronischen Motorelektronik und einer Änderung der Drehmomentbegrenzung welche die Leistung des Motors auf 740 PS und 900 Nm erhöht. In Stufe 2 (ab EUR 3.950.-) Euro wird eine Leistung von 800 PS und 985 Nm erreicht. Hierbei wird durch eine Änderung der Kompressorübersetzung der Ladedruck um ca.0,25 bar erhöht. Zusätzlich werden die Ansaugwege und Luftführungen optimiert sowie die elektronische Motorsteuerung auf diese Änderungen angepasst.



Für alle anderen Grand Cherokee Modelle sind ebenfalls mehrere Leistungssteigerungen – auch in ECO Versionen mit Kraftstoffersparniss – verfügbar z.B. Grand Cherokee 3.0 V6 CRD 250 PS / 570 Nm auf 300 PS / 680 Nm (ab EUR 1.950.-)



Um das Klangbild des V8 Kompressor-Motors zu verbessern, verbaut B&B eine Hochleistungs-Abgasanlage mit Klappensteuerung aus glanzpoliertem Volledelstahl (ab EUR 5.950.-). Die Anlage erwirkt eine Mehrleistung von ca.11 kW / 15 PS, besitzt eine EG-Betriebserlaubnis und ist in leicht abgeänderter Form auch für den Grand Cherokee SRT verfügbar (ab EUR 5.495.-).



Um die Fahreigenschaften und die Optik des Trackhawk zu optimieren, bietet B&B einen Sportfedernsatz (EUR 798.-) an, welcher den Aufbau um ca.50 mm absenkt und die Performance deutlich verbessert. Hierbei sind auch die Vorteile bei Tiefgarageneinfahrten zu beachten – ebenso die erheblich bessere Einstiegsmöglichkeit.



B&B Leichtmetallfelgen B21 + B23 – VA+HA 11,0x22" Zoll mit Bereifung 315/30-22 (komplett ab EUR 4.950.-) bieten deutlich mehr Reserven bei höheren Kurvengeschwindigkeiten und erweitern zudem noch die sportlichere Optik des Trackhawk.

