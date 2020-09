Großer Erfolg für Bayreuth und das Markgräfliche Opernhaus: Das UNESCO-Welterbe zählt zu den 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands im Jahr 2020.



Im Rahmen einer Online-Umfrage haben mehr als 13.000 ausländische Besucher des Online-Portals der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) die TOP-Sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt. Das Markgräfliche Opernhaus kommt dabei auf Platz 88 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten, knapp hinter dem Reichstag in Berlin, dem Speyerer Dom und der Erfurter Altstadt, aber noch vor dem Gendarmenmarkt in Berlin, dem Münchener Christkindlmarkt und Nürnberg. Das neue Ranking 2020 ist auf www.germany.travel/top100 zu finden.





(lifePR) (