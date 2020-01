Pressemitteilung BoxID: 783427 (Bayerischer Rundfunk)

Hurra - BR feiert Pumuckl-Rückkehr mit Schwerpunkt im Programm!

"Meister Eder und sein Pumuckl" ab 1. März im BR Fernsehen und in der BR Mediathek

Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da: Nach Ausstrahlung der Serie „Pumuckls Abenteuer“ im vergangenen Jahr holt der BR ab 1. März 2020 auch die inzwischen digital restaurierten und in HD aufbereiteten 52 Folgen von „Meister Eder und sein Pumuckl“ wieder ins Programm. Diese hatten vor 38 Jahren ihre Fernsehpremiere im Bayerischen Rundfunk. Nach dem Auftakt am 1. März 2020 mit gleich fünf Folgen werden sie dann sonntags in Doppelfolgen im BR Fernsehen gezeigt. Ebenfalls am Sonntag, 1. März 2020, feiert der BR außerdem die Rückkehr des kleinen rothaarigen Kobolds mit einem Pumuckl-Schwerpunkt im Programm: Nach den ersten fünf Folgen der Pumuckl-Serie aus dem Jahr 1982 gibt es den „Pumuckl-Check“ mit Checker Julian und die Doku „Pumuckl ist zurück“. Auch die Sendungen „Schwaben und Altbayern“ und „freizeit“ beschäftigen sich thematisch mit dem beliebten Klabautermann. Bayern 2 sendet ab dem 1. März bei radioMikro die Hörspiel-Folgen von „Meister Eder und sein Pumuckl“ und widmet dem Kobold ein „Bayerisches Feuilleton“ sowie die Sendung „Bayern 2 am Sonntagvormittag“.



BR-Fernsehdirektor Dr. Reinhard Scolik:



„Der Pumuckl kehrt heim! Endlich können wir die Abenteuer des kleinen Kobolds wieder da zeigen, wo er sich nach der Werkstatt vom Meister Eder am wohlsten fühlt: im BR Fernsehen und jetzt auch in der BR Mediathek. Für alle heutigen und ehemaligen Kinder, die mit dem Pumuckl im BR groß geworden sind, ein besonderer Tag und ein Grund zur Freude!”



1982 wurde „Meister Eder und sein Pumuckl“ erstmals beim BR im Fernsehen gezeigt und begeisterte seitdem Millionen Kinder und Erwachsene. Zuletzt war der Pumuckl im Jahr 2011 im Programm des BR Fernsehens. Aufgrund einer komplizierten Rechtelage zwischen Autorin, Illustratorin und Produzentin war seither keine Ausstrahlung möglich gewesen. Dies ist inzwischen geklärt, der kleine Kobold treibt nun wieder im Programm des BR sein Unwesen.



Die Sendungen zum Pumuckl-Tag im Überblick:



BR Fernsehen



Sonntag, 1. März 2020



9.30 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

„Spuk in der Werkstatt“ (Folge 1/52)



9.55 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

„Das verkaufte Bett“ (Folge 2/52)



12.45 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

„Das neue Badezimmer“ (Folge 3/52)



13.10 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

„Das Schlossgespenst“ (Folge 4/52)



13.35 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

„Die abergläubische Putzfrau“ (Folge 5/52)



Die 50 weiteren Folgen werden dann ab dem 8. März immer sonntags in Doppelfolgen im BR Fernsehen ausgestrahlt. Jeweils die fünf aktuellsten Folgen stehen nach Ausstrahlung in der BR Mediathek zur Verfügung.



14.00 Uhr: Checker Julian – Der Pumuckl-Check

Wer hat die Geschichten vom Pumuckl und dem Schreinermeister Eder eigentlich erfunden und wie kam der kleine Kobold ins Fernsehen? Julian findet es raus und lüftet dabei auch den ein oder anderen Fernsehtrick der Pumuckl-Reihe. Der Checker wird sogar selbst zum Kobold, beim Pumuckl-Musical am Münchner Gärtnerplatztheater. An der Hochschule der Medien in Stuttgart entwickelt Julian zusammen mit Studentin Wathinee eine ganz neue Kobolds-Figur – eine Koboldine.



14.30 Uhr: Pumuckl ist zurück

Die Dokumentation geht der Frage nach, warum die in den 60er-Jahren kreierte Figur heute noch funktioniert und ihr Publikum findet. Was sehen die gealterten Pumuckl-Fans in der Figur? Weshalb interessieren sich auch Kinder und Jugendliche im 3-D-Zeitalter dafür? Die These lautet: Der freche Kobold ist aktueller denn je. Den Erzählfaden spinnen die „Mütter“ des Pumuckl, die mit ihm wieder gemeinsam in die Öffentlichkeit zurückkehren: Ursula Bagnall, die Tochter von Autorin Ellis Kaut, Barbara von Johnson als Illustratorin und Tita Korytowski, die Witwe von Film- und Fernseh-Produzent Manfred Korytowski. Sie öffnen für die Doku ihre privaten Archive.

(Erstausstrahlung; Wiederholung am Dienstag, 3. März. um 22.30 Uhr im BR Fernsehen)



17.45 Uhr: Schwaben & Altbayern

Wiederholung des Beitrags „Hans Clarin und die Geschichte des Pumuckl“ (2012)



18.45 Uhr: freizeit – Schmidt Max und der selbst gebaute Rodel

Hat der Schmidt Max plötzlich zwei linke Hände? Er baut sich in einer Schreinerwerkstatt einen Rodel und immer wieder geht ihm etwas schief. Und warum bewirft ihn sein Lehrer, ein solider Schreiner, plötzlich mit Schneebällen? Der Pumuckl ist diesmal der feine, rote Faden in der Freizeit-Sendung.



Hörfunk / Bayern 2



Freitag, 21. Februar 2020



9.05 – 10.00 Uhr: radioWissen

Darin: Kalenderblatt

Meister Eder und sein Pumuckl starten im BR. Von Herbert Becker



Sonntag, 1. März 2020



7.05 – 8.00 Uhr: radioMikro

Meister Eder und sein Pumuckl – „Pumuckl und das Geld“



Ab dem 2. März 2020 läuft wöchentlich jeweils montags, 18.30 Uhr, eine Folge der Hörspiele von „Meister Eder und sein Pumuckl“ im Programm von radioMikro (außer in den bayerischen Schulferien) und ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang als Podcast unter br.de/kinder abrufbar.



9.05 – 12.00 Uhr: Bayern 2 am Sonntagvormittag

Darin: Schwerpunkt: „Auf den Spuren von Pumuckl“



20.05 – 21.00 Uhr: Bayerisches Feuilleton

Rotes Haar, graue Schläfen

Der Pumuckl und die Koboldisten

Von Silke Wolfrum; (Wiederholung vom 29.02.2020, 08.05 Uhr)

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (