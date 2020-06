Pressemitteilung BoxID: 802765 (Bayerischer Rundfunk)

Freude über Auszeichnung für BR-Produktion "Anna und der wilde Wald" beim Prix Jeunesse International 2020

Fernsehwettbewerb für herausragende Kinder- und Jugend-TV-Programme

Die Kinder-Reportage „Anna und der wilde Wald“ wurde am Donnerstag, 11. Juni 2020, beim Prix Jeunesse International, dem weltweit größten Fernsehwettbewerb für herausragende Kinder- und Jugend-TV-Programme ausgezeichnet. Sie gewann den Preis der deutschen Kinderjury in der Kategorie „7 - 10 Jahre Non-Fiction“. Das Festival und die Preisverleihung fanden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie virtuell statt, mit über 1000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus 100 Ländern.



Zum Inhalt

Tierreporterin Anna (Annika Preil) begibt sich im Bayerischen Wald auf die Suche nach dem Wolf. Seit einigen Jahren werden die scheuen Raubtiere dort nämlich wieder gesichtet. Doch statt auf den Wolf trifft Anna auf den Woife, einen echten Naturburschen. An seinem Bauwagen päppelt der Tierschützer gerade die Steinmarder „Seppi“ und „Beppi“ auf.



Kurzerhand schließen die beiden einen Pakt: Anna hilft dem Woife beim Aufpäppeln seiner Schützlinge, und im Gegenzug zeigt der Woife ihr den Wald und seine tierischen Bewohner wie Rehe, Hirsche, Biber und Waldvögel. So beginnt für Anna ein spannendes Abenteuer im "wilden Wald".



Produktionsinfos:

„Anna und der wilde Wald“ ist eine Produktion der Text und Bild Medienproduktion im Auftrag des Bayerischen Rundfunks (Redaktion: Stefanie Baumann). Erstausstrahlung der fünf Einzelfolgen ab 5. April 2020 bei KiKA.



Hier ist die Doku (Zusammenschnitt der fünf Folgen) „Anna und der wilde Wald“ zu sehen:

br.de/kinder/schauen/anna-und-der-wilde-wald/anna-und-der-wilde-wald-108.html



Weitere Infos zum Prix Jeunesse unter www.prixjeunesse.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (