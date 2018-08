BR24: Neues Design und mehr Information auf App und Webseite

Die BR24-App und das BR24.de-Webangebot sind überarbeitet worden: BR24, die digitale Informationsmarke des Bayerischen Rundfunks, zeigt sich in App und Web neu sortiert und mit neuem Design. Die Benutzerführung ist nun noch einfacher und intuitiver. Inhaltlich ist BR24 noch stärker auf Informationen aus Bayern und all seinen Regionen ausgerichtet.



Neu ist in der App: Die Inhalte sind jetzt neu sortiert. Ganz vorne das Wichtigste und Interessanteste vor allem aus Bayern und dem Rest der Welt. Neu enthalten ist auch, was viele Nutzer bisher vermisst hatten: Alle Verkehrs- und Warnmeldungen der BR-Serviceredaktion gibt es künftig auch in der BR24-App, dazu eine verbesserte Wettervorhersage für jeden Ort in Bayern. Sichtbar stärker liegt nun der Schwerpunkt der BR24-App und der BR24.de-Seite auf Video- und Audiobeiträgen: Mit Nachrichtenvideos der knapp 50 Korrespondentinnen und Korrespondenten des BR in ganz Bayern, mit Erklärvideos aus der BR24-Redaktion und Radioberichten.



Nutzer finden Informationen aus den Regionen, die sie interessieren, in den eigenen Rubriken: Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Niederbayern, Oberpfalz, Schwaben, Oberbayern. Wer Themen nach Ressorts vertiefen will, kann dies, wie bisher schon in der App, nun auch auf BR24.de: In den Rubriken Sport, Wirtschaft & Soziales, Kultur, Wissen und Netzwelt findet sich das gesammelte Fachwissen der BR-Experten. Neu ist: Gibt es ein großes Thema über längere Zeit, bietet BR24 eine Spezial-Rubrik, zum Beispiel zur Bayerischen Landtagswahl: #br24wahl.



Das neue BR24-Angebot für Web und App hat eine kurze Beta-Phase erfolgreich bestanden. Beide Angebote werden jetzt aus demselben Content-Management-System/CMS produziert, es ist eine BR-eigene Entwicklung: Das System „Newsroom“ war bereits bei der Vorgänger-App in Betrieb und wurde für den Relaunch komplett überarbeitet.

