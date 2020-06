Pressemitteilung BoxID: 802763 (Bayerischer Rundfunk)

Auszeichnung für die weltweit besten Kinder- und Jugendprogramme im TV: Die Preisträger stehen fest

Virtueller PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2020

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, sind im Bayerischen Rundfunk die begehrten Trophäen des weltweit größten Fernsehwettbewerbs für herausragende Kinder- und Jugend-TV-Programme verliehen worden. Wie so viele Veranstaltungen konnte auch der PRIX JEUNESSE aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur als rein digitales Festival stattfinden. Über 1000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 100 Ländern haben weltweit das virtuelle Angebot genutzt, per Streaming die Programme der Finalrunde angesehen und bewertet und mit Filmemachern per Videokonferenz diskutiert. Das Motto des Festivals wurde an die neue Situation angepasst: „Virtual PRIX JEUNESSE: Separated by Crisis; United in Commitment to Children“.



Das deutsche Kinderprogramm zählt mit drei Preisen zu den großen Gewinnern des diesjährigen PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL. Der SWR gewann mit DER KRIEG UND ICH – EVA AUS DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK den ersten Preis in der Kategorie „11 - 15 Jahre Non-Fiction“. Die achtteilige Serie stellt sich der schwierigen Herausforderung, die ernsten und sensiblen Themen Krieg und Holocaust in einer altersgerechten Form für Kinder aufzubereiten. Die Kombination aus eindrucksvollem Archivmaterial und behutsam inszenierten Drama-Geschichten überzeugten die aus den internationalen Festivalteilnehmern bestehende Jury.



Neben den Fernsehprofis verleiht auch die Zielgruppe selbst eigene Preise. Der Preis der deutschen Kinderjury in der Kategorie „7 - 10 Jahre Non-Fiction“ ging an eine deutsche Produktion: Die Serie ANNA UND DER WILDE WALD (Text und Bild Medienproduktion im Auftrag des Bayerischen Rundfunks) gewann den Preis der deutschen Kinderjury. Eine Dokumentation des SWR, TUT ALT WERDEN WEH?, kam bei der internationalen Jugendjury sehr gut an. Jugendliche in Mexiko und Spanien wählten das Programm auf Platz 1 in der Kategorie „Internationale Jugendjury Non-Fiction“.



Zum PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2020 waren insgesamt 398 Programme aus 65 Ländern eingereicht worden. Ein internationales Vorauswahlkomitee hatte 88 Sendungen für die Finalrunde ausgewählt.



Der PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL gilt als der angesehenste Preis in der internationalen Kinderfernsehszene. Er wird seit 1964 alle zwei Jahre beim Bayerischen Rundfunk verliehen.



Die Preisträger des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2020 im Überblick:



Kategorie „11 - 15 Jahre Non-Fiction“:

DER KRIEG UND ICH – EVA AUS DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK - Episode 8

Südwestrundfunk (SWR), Deutschland



Kategorie „11 - 15 Jahre Fiction“:

KING OF GULSET

Spark, Norwegen



Kategorie „7 - 10 Jahre Non-Fiction“:

TALKING HEADS

Keplerfilm, Niederlande



Kategorie „7 - 10 Jahre Fiction“:

HARDBALL

Northern Pictures, Australien



Kategorie „Bis 6 Jahre Non-Fiction“:

THE MINI KIDS

Norwegian Broadcasting Corporation, Norwegen



Kategorie „Bis 6 Jahre Fiction“:

SHOOOM'S ODYSSEY

Picolo Pictures, France



UNESCO Sonderpreis:

LIFE

Vientos Culturales, Mexiko



UNICEF Sonderpreis:

NO KIDDING – MY LITTLE WORLD

Taiwan Public Television Service, Taiwan



Gender Equity Preis:

WALK ON MY OWN

BYkids, USA



Deutsche Kinderjury / Kategorie „7 - 10 Jahre Non-Fiction“:

ANNA UND DER WILDE WALD

Text und Bild Medienproduktion, Deutschland



Deutsche Kinderjury / Kategorie „7 - 10 Jahre Fiction“:

GHOSTWRITER

Apple TV+, USA



Internationale Jugendjury / Kategorie „11 - 15 Jahre Non-Fiction“:

TUT ALT WERDEN WEH?

SWR, Deutschland



Internationale Jugendjury / Kategorie „11 - 15 Jahre Fiction“:

THE UNLISTED

Aquarius Films, Australien



Shorts Preis:

A WHALE’S TALE

Warner Media, Großbritannien



Herz-Preis:

TALKING HEADS

Keplerfilm, Niederlande



Special Achievement-Preise:

HI MUM, BYE DAD CORONA SPECIAL & KLOKHUIS MASTERCLASS

NTR, Niederlande

INFO ANIMATIONS COVID-19

Vientos Culturales, Mexiko

LOCKDOWN

Sinking Ship, Kanada



Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie Fotos verfügbar unter www.prixjeunesse.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (