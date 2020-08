Pressemitteilung BoxID: 809942 (Bayerischer Landes-Sportverband e.V.)

Start der Bewerbungsphase für den BLSV-Ehrenamtspreis

Ehrenamtliche mit herausragendem Engagement gesucht

Auch im Jahr 2020 zeichnet der Bayerische Landes-Sportverband mit dem BLSV-Ehrenamtspreis wieder Persönlichkeiten aus, die sich mit außergewöhnlich großem Engagement und viel Herzblut für ihren Verein und für das Thema „Ehrenamt im Sport“ in ganz Bayern eingesetzt haben.



Im Mittelpunkt der Kampagne stehen erneut Vorbilder, die mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten und daher eine ganz besondere Wertschätzung verdienen. Gleichzeitig soll die Auszeichnung freiwilliges Engagement im Sport noch stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rücken und aufzeigen, dass es sich lohnt, ehrenamtlich aktiv zu sein.



BLSV-Präsidiumsmitglied und Vorsitzender des BLSV-Verbandsbeirates, Udo Egleder, betont den enormen Stellenwert des Ehrenamts: „Die rund 300.000 ehrenamtlich Tätigen in unseren Sportvereinen sind das Rückgrat des bayerischen Sports und damit der gesamten Gesellschaft. Der tägliche, unermüdliche Einsatz, der im Ehrenamt geleistet wird, kann gar nicht ausreichend gewürdigt werden. Mit dem BLSV-Ehrenamtspreis möchten wir uns für diese so wichtige Arbeit ganz besonders bedanken. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, den Wettbewerb jedes Jahr als festen Baustein für das Ehrenamt zu verankern.“



Prominente Unterstützung für den BLSV-Ehrenamtspreis



Schirmherrin des BLSV-Ehrenamtspreises ist die Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner. Die Ministerin wird auch bei der feierlichen Preisverleihung am Freitag, den 27. November 2020, mit vor Ort sein und die Gewinner persönlich auszeichnen (Ort und Uhrzeit der Preisverleihung werden noch bekannt gegeben).



Carolina Trautner, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales: „Ich freue mich sehr, dass der Bayerische Landes-Sportverband mit dem BLSV-Ehrenamtspreis auch 2020 Persönlichkeiten für ihren wertvollen ehrenamtlichen Beitrag auszeichnet und habe die Schirmherrschaft für diesen Ehrenpreis sehr gerne übernommen. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Ehrenamtlichen im Sportbereich für ihr außergewöhnlich großes Engagement und ihr Herzblut bei der Vereinsarbeit bedanken. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für den bewährten sportlichen Idealismus, der den Breiten- und Gesundheitssport in Bayern erst möglich macht.“



Folgende Kategorien sind in diesem Jahr ausgeschrieben:





Innovation: Für herausragendes Engagement bei der Umsetzung von Innovationen und visionären Ideen im organisierten Sport.

Jugend: Für herausragendes Engagement junger Menschen im Vereinssport (Ehrenamtliche(r) muss unter 27 Jahre sein).

Integration/Inklusion: Für herausragendes Engagement bei der erfolgreichen Zusammenführung von Menschen im Sport.

Bezirks-Ehrenamtliche(r) des Jahres: Zusätzlich wird aus jedem der sieben BLSV-Bezirke ein(e) Kandidat(in) in der Kategorie „Ehrenamtliche(r) des Jahres“ ausgezeichnet.





Die Bewerbungsphase für den Ehrenamtspreis läuft von 5. August bis 5. Oktober 2020.



Alle Informationen zum Wettbewerb, zur Bewerbung und ein Kampagnenplakat zum Download gibt es auf https://ehrenamtspreis.blsv.de bzw. auf www.blsv.de/ehrenamtspreis.

