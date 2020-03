Pressemitteilung BoxID: 791704 (Bayerischer Landes-Sportverband e.V.)

"Sport und Bewegung an der frischen Luft sind weiterhin möglich - Abstand halten!"

Wochenbilanz des BLSV zur Corona-Pandemie

Am Ende einer bislang noch nie dagewesenen Woche gelten im Zuge der Corona-Pandemie ab heute Mitternacht in Bayern weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Trotz einschneidender Maßnahmen gilt für alle Sportbegeisterten in Bayern: Sport und Bewegung an der frischen Luft sind weiterhin möglich – alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes!



Im Zuge der heutigen Regierungserklärung wurde bekräftigt, dass der bereits vom BLSV an alle Sportbegeisterten in Bayern gerichtete Appell nach wie vor Gültigkeit hat: Sport und Bewegung an der frischen Luft sind nach der heutigen Allgemeinverfügung weiterhin möglich – allerdings nur alleine, mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung (s. Link am Ende dieser Pressemitteilung).



BLSV-Präsident Jörg Ammon: „Unser Appell an die Sportbegeisterten in Bayern gilt jetzt mehr denn je: Wir müssen dringend alle sozialen Kontakte auf das Nötigste beschränken und uns an die Anweisungen der Staatsregierung halten, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Jeder Einzelne kann sich dennoch sportlich betätigen – dies aber bitte unter Einhaltung der Maßgaben unserer Staatsregierung. Bleiben Sie gesund!“



Tipp für alle Sportlerinnen und Sportler in Bayern: Wie man mit kreativen Übungen von zuhause dennoch sportlich aktiv bleiben kann, stellt der BLSV auf seinen Social Media-Kanälen vor.



BLSV zieht Zwischenbilanz zum Meldesystem für BLSV-Vereine und -Fachverbände: „Ziel ist, Insolvenzen und damit dauerhafte Schäden für das bayerische Sportsystem zu vermeiden!“



Die Dynamik der vergangenen Tage ist bislang auch für den Sport in Bayern beispiellos: Nach dem von der Bayerischen Staatsregierung zu Beginn der Woche ausgerufenen Katastrophenfall müssen Sportvereine und Sportfachverbände ihren Spiel-, Sport- und Wettkampfbetrieb bis einschließlich 19. April 2020 einstellen, alle Sport- und Spielplätze sowie Vereinsheime bleiben bis dahin geschlossen. Im Zuge dieser Extremsituation hat der BLSV ein System für seine Sportvereine und Sportfachverbände zur Verfügung gestellt, um entstehende finanzielle Schäden zu melden. Die Resonanz auf das Meldesystem ist bereits in den ersten Tagen sehr groß, bislang sind mehrere Hundert Rückmeldungen eingegangen.



Hierzu betont BLSV-Präsident Jörg Ammon: „Mit unserem Meldesystem analysieren wir derzeit, inwieweit unsere Vereine und Fachverbände aufgrund der Corona-Pandemie finanziell betroffen sind. Hierbei geht es vorrangig nicht darum, Einkommenseinbußen zu ersetzen, sondern Insolvenzen und damit dauerhafte Schäden für das bayerische Sportsystem zu vermeiden. Die gewonnenen Daten werden wir nach der Auswertung der Abfrage an das für uns zuständige Bayerische Innenministerium adressieren, um gemeinsam auf eine finanzielle Unterstützung hinzuwirken.“





Aktuelle Fragen und Antworten (FAQs), hilfreiche Links und Maßnahmen zur Coronakrise bietet der BLSV auf seiner Homepage unter www.blsv.de, in seinen sozialen Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sportvereine und Sportfachverbände an. Am kommenden Wochenende steht das BLSV Service-Center bei dringenden Fragen unter der Mail-Adresse service@blsv.de zur Verfügung. Ansonsten ist das BLSV Service-Center zu den BLSV-Geschäftszeiten unter der genannten Mail-Adresse oder unter der Tel. +49 89 15702 400 zu erreichen.



Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege:



https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/20200320_av_stmgp_ausgangsbeschraenkung.pdf



Allgemeinverfügung vom 16. März zur Ausrufung des Katastrophenfalls:



https://www.bayern.de/corona-pandemie-bayern-ruft-den-katastrophenfall-aus-veranstaltungsverbote-und-betriebsuntersagungen/?seite=1579

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (